https://1prime.ru/20250613/udary-858468667.html

Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ

Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ

Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ

Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T19:26+0300

2025-06-13T19:26+0300

2025-06-13T19:26+0300

происшествия

удары

иран

ядерный объект

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75627/79/756277956_0:76:160:166_1920x0_80_0_0_9127fd8ec5b584525a2a1b6de4ccd235.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва". Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.

https://1prime.ru/20250613/ksir-858467840.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

удары, иран, ядерный объект