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Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ
Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ - 13.06.2025, ПРАЙМ
Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ
Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T19:26+0300
2025-06-13T19:26+0300
происшествия
удары
иран
ядерный объект
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars. Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва". Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.
https://1prime.ru/20250613/ksir-858467840.html
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удары, иран, ядерный объект
Происшествия, удары, ИРАН, ядерный объект
19:26 13.06.2025
 
Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта, передают СМИ

Агентство Fars: Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо

Предвыборный запуск. Иран добивается новых успехов в ракетной программе в преддверии президентских выборов
Предвыборный запуск. Иран добивается новых успехов в ракетной программе в преддверии президентских выборов
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Израиль нанес удары в районе иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило в пятницу агентство Fars.
Согласно сообщению, Израиль "атаковал площадку объекта в Фордо, там были слышны два взрыва".
Ранее власти Ирана заявляли, что, в отличие от ядерного объекта в Натанзе, площадка в Фордо не подвергалась ударам Израиля. Оба объекта находятся под землей.
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ПроисшествияударыИРАНядерный объект
 
 
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