https://1prime.ru/20250613/udary-858471736.html

В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары

В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары - 13.06.2025, ПРАЙМ

В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары

Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T22:03+0300

2025-06-13T22:03+0300

2025-06-13T22:03+0300

иран

ксир

ракетные удары

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars .

https://1prime.ru/20250613/ataka-858471080.html

иран

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иран, ксир, ракетные удары