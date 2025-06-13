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В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары
В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары - 13.06.2025, ПРАЙМ
В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары
Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T22:03+0300
2025-06-13T22:03+0300
2025-06-13T22:03+0300
иран
ксир
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars .
https://1prime.ru/20250613/ataka-858471080.html
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иран, ксир, ракетные удары
ИРАН, КСИР, ракетные удары
В КСИР назвали цели в Израиле, по которым Иран наносит ракетные удары
КСИР: в рамках операции "Правдивое обещание 3" Иран атакует объекты Израиля
ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле, сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"КСИР Ирана даёт разрушительный и точный ответ по десяткам целей сионистского режима, в том числе военным центрам, авиабазам, проводя операцию "Правдивое обещание 3", - говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars .
Иран запустил в сторону Израиля сотни баллистических ракет, передают СМИ