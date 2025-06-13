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Постпред Китая в ООН назвал "красные линии" Ирана
Постпред Китая в ООН назвал "красные линии" Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Постпред Китая в ООН назвал "красные линии" Ирана
КНР обеспокоена атаками Израиля на ядерные объекты Ирана, считает это "красной линией", заявил постпред страны при ООН Фу Цун. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T22:10+0300
2025-06-13T22:10+0300
2025-06-13T22:10+0300
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ООН, 13 июн – ПРАЙМ. КНР обеспокоена атаками Израиля на ядерные объекты Ирана, считает это "красной линией", заявил постпред страны при ООН Фу Цун."Мы особенно обеспокоены тем, что они нападают на ядерные объекты, что является еще одной красной линией, которую Израиль пересек", – сказал китайский дипломат журналистам.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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китай, иран, удары, ядерные объекты
КИТАЙ, ИРАН, удары, ядерные объекты
Постпред Китая в ООН назвал "красные линии" Ирана
Постпред КНР в ООН: удары Израиля по ядерным объектам Ирана - "красная линия"
ООН, 13 июн – ПРАЙМ. КНР обеспокоена атаками Израиля на ядерные объекты Ирана, считает это "красной линией", заявил постпред страны при ООН Фу Цун.
"Мы особенно обеспокоены тем, что они нападают на ядерные объекты, что является еще одной красной линией, которую Израиль пересек", – сказал китайский дипломат журналистам.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Постпред Израиля при ООН сообщил о причинах и целях атаки на Иран