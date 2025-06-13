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КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля
КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ
КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля
Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T23:48+0300
2025-06-13T23:48+0300
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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана... и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim. КСИР также отмечает, что нанес удары по военным базам Израиля.
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иран, ксир, ракетные удары, впк
ИРАН, КСИР, ракетные удары, ВПК
КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля
КСИР: Иран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля
ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).
"В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана... и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim.
КСИР также отмечает, что нанес удары по военным базам Израиля.
ВС США участвуют в отражении ракетного удара Ирана по Израилю, пишут СМИ