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КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля

КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля - 13.06.2025, ПРАЙМ

КСИР сообщил о нанесении ударов по объектам военной промышленности Израиля

Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:48+0300

2025-06-13T23:48+0300

2025-06-13T23:48+0300

иран

ксир

ракетные удары

впк

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ТЕГЕРАН, 13 июн - ПРАЙМ. Тегеран нанес удары по объектам военной промышленности Израиля и центра производства ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР). "В ходе операции были использованы беспилотники и ракеты военно-космических сил Ирана... и были нанесены удары по центрам военной промышленности, которые занимаются производством ракет и другого военного оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном агентством Tasnim. КСИР также отмечает, что нанес удары по военным базам Израиля.

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иран, ксир, ракетные удары, впк