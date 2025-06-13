https://1prime.ru/20250613/ukraina-858459135.html
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов - 13.06.2025, ПРАЙМ
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов
Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:03+0300
2025-06-13T13:03+0300
2025-06-13T13:03+0300
экономика
украина
россия
денис шмыгаль
ес
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. "Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
https://1prime.ru/20250613/ssha-858453522.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_58:0:2343:1714_1920x0_80_0_0_2599a7af35d7e762af6ffb713b401648.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, денис шмыгаль, ес, замороженные российские активы
Экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, Денис Шмыгаль, ЕС, замороженные российские активы
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов
Шмыгаль: Киев получил от ЕС еще один миллиард евро с замороженных российских активов
МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
"Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
"Лучше уже не станет": в США сделали мрачный вывод о мире на Украине