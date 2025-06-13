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Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов - 13.06.2025, ПРАЙМ
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов
Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T13:03+0300
2025-06-13T13:03+0300
экономика
украина
россия
денис шмыгаль
ес
замороженные российские активы
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро. "Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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украина, россия, денис шмыгаль, ес, замороженные российские активы
Экономика, УКРАИНА, РОССИЯ, Денис Шмыгаль, ЕС, замороженные российские активы
13:03 13.06.2025
 
Украина получила от ЕС еще средства с замороженных российских активов

Шмыгаль: Киев получил от ЕС еще один миллиард евро с замороженных российских активов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Украина получила от ЕС еще один миллиард евро в рамках кредита "группы 7" с погашением из доходов от замороженных активов РФ, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Европейская комиссия 20 марта сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.
"Украина получила от ЕС еще 1 миллиард евро за счет российских активов. Это уже пятый транш макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инициативы ERA. Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Всего по инициативе ERA Украина получила от Европейского Союза уже 7 миллиардов евро. Этот ресурс обеспечен доходами от использования обездвиженных активов РФ", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ЭкономикаУКРАИНАРОССИЯДенис ШмыгальЕСзамороженные российские активы
 
 
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