https://1prime.ru/20250613/ukraina-858466328.html
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья - 13.06.2025, ПРАЙМ
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья
Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:39+0300
2025-06-13T17:39+0300
2025-06-13T17:39+0300
украина
киевская область
кража денег
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Завладели 4,6 миллиона гривен (110 тысяч долларов - ред.) на восстановлении разрушенных домов в Бучанском районе (Киевской области - ред.) - разоблачены девять участников ОПГ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Как уточняется в публикации, среди подозреваемых заместитель руководителя и двое рядовых сотрудников одного из городских советов региона. Злоумышленники проводили восстановление поврежденной недвижимости по заведомо завышенным ценам и подделывали отчетные документы, чтобы скрыть хищения. Город, в котором действовала группа, не называется. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://1prime.ru/20250603/khakery-858151954.html
украина
киевская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киевская область, кража денег
УКРАИНА, Киевская область, кража денег
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья
Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении домов
МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Завладели 4,6 миллиона гривен (110 тысяч долларов - ред.) на восстановлении разрушенных домов в Бучанском районе (Киевской области - ред.) - разоблачены девять участников ОПГ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Как уточняется в публикации, среди подозреваемых заместитель руководителя и двое рядовых сотрудников одного из городских советов региона. Злоумышленники проводили восстановление поврежденной недвижимости по заведомо завышенным ценам и подделывали отчетные документы, чтобы скрыть хищения. Город, в котором действовала группа, не называется. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
Хакеры украли данные клиентов ювелирного дома Cartier