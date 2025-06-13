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Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья

Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья - 13.06.2025, ПРАЙМ

Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья

Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T17:39+0300

2025-06-13T17:39+0300

2025-06-13T17:39+0300

украина

киевская область

кража денег

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Завладели 4,6 миллиона гривен (110 тысяч долларов - ред.) на восстановлении разрушенных домов в Бучанском районе (Киевской области - ред.) - разоблачены девять участников ОПГ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Как уточняется в публикации, среди подозреваемых заместитель руководителя и двое рядовых сотрудников одного из городских советов региона. Злоумышленники проводили восстановление поврежденной недвижимости по заведомо завышенным ценам и подделывали отчетные документы, чтобы скрыть хищения. Город, в котором действовала группа, не называется. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.

https://1prime.ru/20250603/khakery-858151954.html

украина

киевская область

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украина, киевская область, кража денег