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Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья - 13.06.2025, ПРАЙМ
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья
Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:39+0300
2025-06-13T17:39+0300
украина
киевская область
кража денег
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины. "Завладели 4,6 миллиона гривен (110 тысяч долларов - ред.) на восстановлении разрушенных домов в Бучанском районе (Киевской области - ред.) - разоблачены девять участников ОПГ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины. Как уточняется в публикации, среди подозреваемых заместитель руководителя и двое рядовых сотрудников одного из городских советов региона. Злоумышленники проводили восстановление поврежденной недвижимости по заведомо завышенным ценам и подделывали отчетные документы, чтобы скрыть хищения. Город, в котором действовала группа, не называется. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://1prime.ru/20250603/khakery-858151954.html
украина
киевская область
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украина, киевская область, кража денег
УКРАИНА, Киевская область, кража денег
17:39 13.06.2025
 
Украинские чиновники украли $110 тысяч, выделенных на восстановлении жилья

Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении домов

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Чиновники в Киевской области украли 110 тысяч долларов, выделенных на восстановлении жилья, сообщили в офисе генпрокурора Украины.
"Завладели 4,6 миллиона гривен (110 тысяч долларов - ред.) на восстановлении разрушенных домов в Бучанском районе (Киевской области - ред.) - разоблачены девять участников ОПГ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины.
Как уточняется в публикации, среди подозреваемых заместитель руководителя и двое рядовых сотрудников одного из городских советов региона. Злоумышленники проводили восстановление поврежденной недвижимости по заведомо завышенным ценам и подделывали отчетные документы, чтобы скрыть хищения. Город, в котором действовала группа, не называется. Им инкриминируется завладение чужим имуществом, служебный подлог и легализация имущества, полученного преступным путем.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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УКРАИНАКиевская областькража денег
 
 
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