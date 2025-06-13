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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются в минусе на снижении рисковых настроений на фоне геополитической напряженности на Ближнем... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T16:05+0300
2025-06-13T16:05+0300
экономика
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
рынок
торги
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются в минусе на снижении рисковых настроений на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,99% - до 42 565 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,24%, до 21 660,75 пункта, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,93%, до 5 993,25 пункта. "Мы наблюдаем поведение, полностью соответствующее отказу от риска, ... многое будет зависеть от реакции Ирана, США и других стран", - сказал агентству Блумберг старший макроэкономический стратег BNY Mellon Джеф Ю (Geoff Yu). В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, рынок, торги
Экономика, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, Рынок, Торги
16:05 13.06.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе в пятницу

Фьючерсы Уолл-стрит торгуются в минусе на снижении рисковых настроений

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в пятницу торгуются в минусе на снижении рисковых настроений на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,99% - до 42 565 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,24%, до 21 660,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,93%, до 5 993,25 пункта.
"Мы наблюдаем поведение, полностью соответствующее отказу от риска, ... многое будет зависеть от реакции Ирана, США и других стран", - сказал агентству Блумберг старший макроэкономический стратег BNY Mellon Джеф Ю (Geoff Yu).
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
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