https://1prime.ru/20250613/usaid-858470835.html

Глава РФПИ Дмитриев выступил с обвинениям и в адрес USAID

Глава РФПИ Дмитриев выступил с обвинениям и в адрес USAID - 13.06.2025, ПРАЙМ

Глава РФПИ Дмитриев выступил с обвинениям и в адрес USAID

Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил агентства США по международному... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T21:29+0300

2025-06-13T21:29+0300

2025-06-13T21:29+0300

политика

кирилл дмитриев

usaid

обвинение

цензура

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционному взаимодействию с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обвинил агентства США по международному развитию (USAID) в создании "машины либеральной цензуры" для распространения своей идеологии. Так он ответил на комментарий американского предпринимателя Илона Маска. Бизнесмен положительно ответил на публикацию другого пользователя соцсети X, по словам которого Маск "не шутил", когда назвал агентство "большой мошеннической схемой". Пользователь также прикрепил к посту новость, в которой говорится, что сотрудника USAID и трех руководителей агентства признали виновными в мошенничестве и взяточничестве, в том числе в отношении не менее 14 контрактов на сумму более 550 миллионов долларов. "USAID распространяло ложные нарративы и создало машину либеральной цензуры, чтобы заглушить голоса разума и стран. И все это для того, чтобы обеспечить распространение своего контроля и идеологии", - говорится в сообщении Дмитриева в соцсети X. Экс-глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.

https://1prime.ru/20250611/usaid-858400749.html

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кирилл дмитриев, usaid, обвинение, цензура