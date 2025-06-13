https://1prime.ru/20250613/vengriya-858461777.html

"Это перебор". Венгрия не встанет на колени перед Украиной, заявил Орбан

"Это перебор". Венгрия не встанет на колени перед Украиной, заявил Орбан - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Это перебор". Венгрия не встанет на колени перед Украиной, заявил Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство позицией Владимира Зеленского, обвинив украинского лидера в неблагодарности и высокомерии. Он... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T14:32+0300

2025-06-13T14:32+0300

2025-06-13T14:32+0300

политика

венгрия

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 13 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство позицией Владимира Зеленского, обвинив украинского лидера в неблагодарности и высокомерии. Он подчеркнул, что Будапешт, в отличие от стран Западной Европы, не намерен вставать на колени перед Киевом, так как, по его словам, в Венгрии хорошо понимают, с кем имеют дело."Украина получает помощь от Венгрии, потому что мы сразу начали принимать людей, мы позволяем им работать здесь, мы даем им работу, мы кормим их детей, мы даем им образование, мы обеспечиваем их безопасность, и мы ни разу не просили их поблагодарить нас за это. Но говорить после этого о неуважении - это перебор. И Зеленскому надо это понять", - заявил Орбан в эфире радио Kossuth. Премьер Венгрии также дал понять, что его страна не потерпит высокомерного тона со стороны Киева, заявив, что Будапешт прекрасно осведомлен о действиях украинского руководства и его политических намерениях. Орбан также указал, что Украина не имеет права требовать от Венгрии поддержки своей заявки на вступление в Европейский союз, подчеркнув, что, по его мнению, Киев пока не соответствует необходимым критериям для членства в объединении. Ранее Владимир Зеленский в интервью венгерскому порталу ValaszOnline раскритиковал политику Орбана, обвинив его во вмешательстве во внутренние дела Украины и использовании украинской тематики в предвыборной риторике. В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал эти обвинения формой антивенгерской пропаганды.Кроме того, по данным СМИ, Зеленский также высказывал мнение, что действия Будапешта представляют угрозу интересам Европейского союза, утверждая при этом, что большинство венгров якобы поддерживают вступление Украины в ЕС. Орбан, в свою очередь, подчеркивал, что подобные заявления не отражают мнение венгерского народа и что без согласия Венгрии Украина не сможет стать частью европейского сообщества.Ранее Орбан заявил, что планы Брюсселя по евроинтеграции Украины к 2030 году противоречат интересам Венгрии, так как, по его оценке, это может нанести вред венгерской экономике. Орбан обвинил Европейский союз в желании не столько поддерживать Киев, сколько использовать Украину в качестве объекта колонизации, в том числе, затягивая военный конфликт. В этом контексте он вновь подчеркнул, что Будапешт выступает за Европейский союз, но против ускоренного вступления Украины без должных оснований и согласия Венгрии.

https://1prime.ru/20250613/zelenskiy-858455238.html

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венгрия, виктор орбан, ес, украина, владимир зеленский