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Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана - 13.06.2025, ПРАЙМ
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T02:48+0300
2025-06-13T02:48+0300
энергетика
экономика
махачкала
дагестан
москва
мчс
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе "Дагэнрего", гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы. "В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем - центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)", - говорится в сообщении. По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.
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махачкала, дагестан, москва, мчс
Энергетика, Экономика, Махачкала, Дагестан, МОСКВА, МЧС
02:48 13.06.2025
 
Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана

МЧС: ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Сильный ветер оставил без света часть Махачкалы и три района Дагестана, сообщается на сайте главного управления МЧС по республике.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что в ряде районов республики фиксируются мощные порывы ветра. В Махачкале ветер повредил крышу на строящемся здании, сообщал руководитель центра управления регионом Дагестана Исрафил Исрафилов. Как уточняли ранее в пресс-службе "Дагэнрего", гроза, дождь и шквалистый ветер до 30 метров в секунду привели к отключению света в отдельных районах Махачкалы.
"В 23.55 (совпадает с мск) от диспетчерской службы ПАО Россети "Северный Кавказ" - "Дагэнерго" в ОДС ЦУКС ГУ (организацию дежурных систем - центр управления в кризисных ситуациях главного управления) МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в городском округе Махачкала и трех муниципальных районах (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы)", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, отключения произошли из-за замыканий на линии электропередачи. Также МЧС добавило, что ориентировочное время восстановление электроснабжения уточняется.
 
ЭнергетикаЭкономикаМахачкалаДагестанМОСКВАМЧС
 
 
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