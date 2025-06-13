https://1prime.ru/20250613/yaponiya-858454683.html

Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787

Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787 - 13.06.2025, ПРАЙМ

Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787

Министерство транспорта Японии предписало национальным авиакомпаниям, использующим для рейсов Boeing 787, провести дополнительную проверку бортов после... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:11+0300

2025-06-13T10:11+0300

2025-06-13T10:11+0300

япония

авиакомпании

boeing 787 dreamliner

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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Министерство транспорта Японии предписало национальным авиакомпаниям, использующим для рейсов Boeing 787, провести дополнительную проверку бортов после авиакатастрофы в Индии, сообщает агентство Киодо. "Мы предпримем необходимые меры путем сбора информации и новых деталей, которые будут обнародовать власти Индии", - цитирует агентство слова главы ведомства Хиромасы Накано. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner стали свыше 310 человек.

https://1prime.ru/20250612/aviakatastrofa-858444809.html

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япония, авиакомпании, boeing 787 dreamliner