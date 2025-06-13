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Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787 - 13.06.2025, ПРАЙМ
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Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787
Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787 - 13.06.2025, ПРАЙМ
Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787
Министерство транспорта Японии предписало национальным авиакомпаниям, использующим для рейсов Boeing 787, провести дополнительную проверку бортов после... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T10:11+0300
2025-06-13T10:11+0300
япония
авиакомпании
boeing 787 dreamliner
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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Министерство транспорта Японии предписало национальным авиакомпаниям, использующим для рейсов Boeing 787, провести дополнительную проверку бортов после авиакатастрофы в Индии, сообщает агентство Киодо. "Мы предпримем необходимые меры путем сбора информации и новых деталей, которые будут обнародовать власти Индии", - цитирует агентство слова главы ведомства Хиромасы Накано. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner стали свыше 310 человек.
https://1prime.ru/20250612/aviakatastrofa-858444809.html
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япония, авиакомпании, boeing 787 dreamliner
ЯПОНИЯ, авиакомпании, Boeing 787 Dreamliner
10:11 13.06.2025
 
Япония призвала авиакомпании проверить свои Boeing 787

Минтранс Японии предписал авиакомпаниям проверить Boeing 787 после катастрофы в Индии

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Министерство транспорта Японии предписало национальным авиакомпаниям, использующим для рейсов Boeing 787, провести дополнительную проверку бортов после авиакатастрофы в Индии, сообщает агентство Киодо.
"Мы предпримем необходимые меры путем сбора информации и новых деталей, которые будут обнародовать власти Индии", - цитирует агентство слова главы ведомства Хиромасы Накано.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Индийское агентство ANI сообщило, что найден один выживший при крушении. Газета New Indian Express сообщает о том, что жертвами катастрофы самолета Boeing 787 Dreamliner стали свыше 310 человек.
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ЯПОНИЯавиакомпанииBoeing 787 Dreamliner
 
 
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