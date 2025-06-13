https://1prime.ru/20250613/yaponiya-858458536.html

Япония разработала пакет мер по привлечению иностранных ученых

Япония разработала пакет мер по привлечению иностранных ученых - 13.06.2025, ПРАЙМ

Япония разработала пакет мер по привлечению иностранных ученых

Правительство Японии разработало пакет мер по привлечению иностранных исследователей на общую сумму в 100 миллиардов иен (около 700 миллионов долларов),... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T12:45+0300

2025-06-13T12:45+0300

2025-06-13T12:45+0300

япония

токио

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ТОКИО, 13 июн – ПРАЙМ. Правительство Японии разработало пакет мер по привлечению иностранных исследователей на общую сумму в 100 миллиардов иен (около 700 миллионов долларов), передает агентство Киодо. В частности, средства должны пойти на финансирование существующих программ в различных вузах Японии для иностранных специалистов. Так, университет Тохоку ранее заявил о готовности принять до 500 исследователей в различных сферах. Министерство образования США 15 апреля сообщило, что лишает Гарвард грантов на 2,2 миллиарда долларов. Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм 22 мая заявила, что университет лишается права принимать иностранных студентов, при этом все иностранные слушатели, обучающиеся в настоящее время в университете, должны перевестись в другие вузы. Ранее агентство Блумберг передавало, что мир втягивается в гонку за привлечение американских ученых на фоне сокращения финансирования научных исследований президентом США Дональдом Трампом. В частности, министерство образования Японии направило в университеты страны документ с просьбой рассмотреть возможность временного приема студентов из Гарварда, если они лишатся возможности проходить там обучение. Мера будет относиться не только к студентам с гражданством Японии, но и к иностранцам. О своей готовности принять исследователей в различных сферах уже заявили Токийский, Осакский университеты и университет Нагои.

https://1prime.ru/20250610/yaponiya-858357248.html

япония

токио

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япония, токио