https://1prime.ru/20250613/yuan-858473097.html

Юань опять нырнул под 11 рублей, обновив более чем 2-летний минимум

Юань опять нырнул под 11 рублей, обновив более чем 2-летний минимум - 13.06.2025, ПРАЙМ

Юань опять нырнул под 11 рублей, обновив более чем 2-летний минимум

Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся короткой рабочей неделе в целом, продемонстрировал рост: курс юаня обновил минимум с февраля... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T23:30+0300

2025-06-13T23:30+0300

2025-06-13T23:30+0300

экономика

мнения аналитиков

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МОСКВА, 13 июн – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на Московской бирже на завершившейся короткой рабочей неделе в целом, продемонстрировал рост: курс юаня обновил минимум с февраля 2023 года, после чего попытался восстановиться, но все же остался ниже ключевой отметки 11 рублей. При этом волатильность несколько возросла: курсовой недельный диапазон составил 10,78-11,04 рубля за юань. На три дня падения юаня пришелся только один день его повышения. Рубль в условиях сохранения Центробанком РФ жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) остался востребован у инвесторов, которых привлекают высокая доходность рублевых инструментов. Некоторое затишье в сфере геополитики также не мешает рублю укрепляться. При этом юаневые ставки денежного рынка Мосбиржи за неделю повысились по индикатору RUSFARCNY с -0,06% годовых до 0,02%, а провел он ее в коридоре -0,06-(+0,14%). В целом, курс юаня на Мосбирже за рабочую неделю упал на 12 копеек до 10,89 рубля. Курс доллара за неделю опустился на 17 копеек до 79 рублей ровно, а евро – на 39 копеек, до 90,01 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ). Валюта США на форексе за неделю снизилась от 7,19 юаня до 7,182 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы, доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,254 юаня, что на 0,25% выше курса форекса. Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели поднялась до 5,9 тысячи против 5,3 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ НАХОДИЛ ОПОРУ Рубль начал неделю ростом против валюты КНР на Мосбирже, юань вернулся ниже 11 рублей. "Рублевые быки" опирались на жесткую ДКП Центробанка РФ. При этом игроки рынка обратили внимание на оценки регулятором финансовых потоков на рынке валюты. Так, чистые покупки валюты на российском рынке физлицами в мае составили в эквиваленте 111 миллиардов рублей против 68,5 миллиарда в апреле. Однако с начала года физические лица приобрели иностранной валюты на общую сумму 386 миллиардов рублей, что почти в два раза меньше аналогичного периода 2024 года. Заметно снижение спроса на валюту и со стороны юрлиц. Так, в мае их покупки валюты достигли минимума с июня 2024 года, на внутреннем рынке на это они направили 1,6 триллиона рублей, что на 12% ниже апреля 2025 года (1,8 триллиона) и на 35% ниже среднемесячного показателя в первом квартале 2025 года, оценил ЦБ. Впрочем, фактором, сдерживающим рост рубля стало то, что чистые продажи валюты крупнейшими российскими экспортерами снизились в мае на 27% к апрелю до 7,3 миллиарда долларов – минимума за два года. Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в марте составило 97%, снизившись на 2 процентных пункта относительно февраля. ПРОГНОЗЫ Завершение недели отметилось ростом волатильности курса юаня на Мосбирже: он попытался вернуться выше 11 рублей, однако на длинные выходные ушел все же ниже этой отметки. Игроки рынка игнорируют негативное для рубля сообщение Федеральной таможенной службы (ФТС) России о том, что профицит внешней торговли России в январе-апреле 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,3%, до 42,4 миллиарда долларов. Кроме того, Минфин оценил дефицит федерального бюджета РФ по итогам января-мая в 3,4 триллиона рублей, или 1,5% ВВП. Общие доходы бюджета при этом выросли на 3,1% в годовом исчислении до 14,732 триллиона рублей, однако нефтегазовые доходы упали на 14,4%, до 4,240 триллиона. Расходы бюджета поднялись на 20,7% до 18,125 триллиона рублей. Тем не менее, несмотря на некоторое ухудшение фундаментальных факторов, баланс потоков на валютном рынке пока сохраняется в пользу крепкого рубля. Поэтому далеко уходить от уровня 11 рублей за юань на Московской бирже курс пока, скорее всего не будет.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков