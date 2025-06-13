https://1prime.ru/20250613/zakharova-858455126.html
МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана
МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ
МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в ближайшее время МИД России выступит с заявлением по ситуации вокруг ударов Израиля по | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T10:44+0300
2025-06-13T10:44+0300
2025-06-13T10:44+0300
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в ближайшее время МИД России выступит с заявлением по ситуации вокруг ударов Израиля по Ирану "В ближайшее время МИД выступит с заявлением по ситуации", - сказала она.
https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html
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мид, мария захарова, израиль, иран
Политика, МИД, Мария Захарова, ИЗРАИЛЬ, ИРАН
МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана
Захарова: в ближайшее время МИД прокомментирует ситуацию вокруг ударов Израиля по Ирану