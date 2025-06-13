https://1prime.ru/20250613/zakharova-858455126.html

МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана

МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана - 13.06.2025, ПРАЙМ

МИД выступит с заявлением по ситуации вокруг атак Израиля по объектам Ирана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в ближайшее время МИД России выступит с заявлением по ситуации вокруг ударов Израиля по | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:44+0300

2025-06-13T10:44+0300

2025-06-13T10:44+0300

политика

мид

мария захарова

израиль

иран

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что в ближайшее время МИД России выступит с заявлением по ситуации вокруг ударов Израиля по Ирану "В ближайшее время МИД выступит с заявлением по ситуации", - сказала она.

https://1prime.ru/20250613/iran-858453678.html

израиль

иран

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мид, мария захарова, израиль, иран