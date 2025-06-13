https://1prime.ru/20250613/zelenskiy-858455238.html

"Плохо для Киева": Запад огорчил Зеленского на фоне атак Израиля по Ирану

"Плохо для Киева": Запад огорчил Зеленского на фоне атак Израиля по Ирану - 13.06.2025, ПРАЙМ

"Плохо для Киева": Запад огорчил Зеленского на фоне атак Израиля по Ирану

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что удар Израиля по Ирану в будущем создаст трудности для Владимира Зеленского. | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T10:51+0300

2025-06-13T10:51+0300

2025-06-13T10:51+0300

политика

украина

владимир зеленский

иран

израиль

запад

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что удар Израиля по Ирану в будущем создаст трудности для Владимира Зеленского. "Излишне говорить, что все это невероятно плохо для Киева", — написал аналитик в соцсети Х.Кошкович также добавил, что Израиль будет стремиться получить как можно больше систем противовоздушной обороны, что повлечет за собой ущерб для Украины, добавив, что на данный момент запасы Киева уже невелики.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной операции "Восходящий лев", в ходе которой военно-воздушные силы нанесли удары по военным объектам и элементам ядерной программы Ирана. Израильские власти объявили, что целью операции является устранение угрозы существованию еврейского государства, поскольку, согласно данным израильских военных и разведывательных служб, Иран в короткие сроки приблизился к "точке невозврата" в разработке ядерного оружия.Военно-воздушные силы Израиля провели несколько волн атак в различных регионах Ирана, включая Тегеран, где, по сообщениям иранских СМИ, были уничтожены несколько высокопоставленных иранских военных и ряд специалистов в области ядерных технологий. Под удары также попал ядерный объект в Натанзе и места размещения иранских воинских подразделений на северо-западе страны.

https://1prime.ru/20250613/ssha-858453522.html

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украина, владимир зеленский, иран, израиль, запад