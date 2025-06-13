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Золото дорожает более чем на 1,5% в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250613/zoloto-858466562.html
Золото дорожает более чем на 1,5% в пятницу
Золото дорожает более чем на 1,5% в пятницу - 13.06.2025, ПРАЙМ
Золото дорожает более чем на 1,5% в пятницу
Стоимость золота увеличивается примерно на 2% на фоне геополитической неопределенности вокруг стран Ближнего Востока, следует из данных торгов и комментарий... | 13.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-13T17:44+0300
2025-06-13T17:44+0300
экономика
золото
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается примерно на 2% на фоне геополитической неопределенности вокруг стран Ближнего Востока, следует из данных торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53% - до 3 454,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% - до 36,305 доллара. "Риск ответных мер со стороны Ирана, включая угрозы относительно баз США, усиливает неопределенность и поддерживает активы-убежища. Учитывая, что рынки уже находятся на пределе, а отношение к риску ухудшается, золото, возможно, останется в качестве средства хеджирования — не только от рисков, связанных с конфликтом, но и от возможного влияния инфляции и волатильности на рынках", - приводит агентство мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana). Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
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золото, цены на золото, рынок, торги
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, Торги
17:44 13.06.2025
 
Золото дорожает более чем на 1,5% в пятницу

Цена на золото растет примерно на 2% в пятницу на фоне геополитической неопределенности

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркированные слитки золота
Маркированные слитки золота - ПРАЙМ, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. Стоимость золота увеличивается примерно на 2% на фоне геополитической неопределенности вокруг стран Ближнего Востока, следует из данных торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 17.37 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,53% - до 3 454,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% - до 36,305 доллара.
"Риск ответных мер со стороны Ирана, включая угрозы относительно баз США, усиливает неопределенность и поддерживает активы-убежища. Учитывая, что рынки уже находятся на пределе, а отношение к риску ухудшается, золото, возможно, останется в качестве средства хеджирования — не только от рисков, связанных с конфликтом, но и от возможного влияния инфляции и волатильности на рынках", - приводит агентство мнение главного инвестиционного стратега Saxo Чару Чананы (Charu Chanana).
Усиление геополитических рисков в мире повышает спрос на золото как на традиционный актив-убежище.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.
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