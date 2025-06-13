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Юрист объяснил, как избавиться от назойливых звонков по телефону

Юрист объяснил, как избавиться от назойливых звонков по телефону - 13.06.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснил, как избавиться от назойливых звонков по телефону

В сентябре вступают в силу законодательные новации, которые позволят гражданам быстро избавиться от надоедливых спам-звонков. Но и сейчас спамеров и мошенников... | 13.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-13T02:02+0300

2025-06-13T02:02+0300

2025-06-13T02:02+0300

технологии

бизнес

общество

андрей моисеев

рэу им. г.в.плеханова

роскомнадзор

мошеннические схемы

спам-звонки

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МОСКВА, 13 июн - ПРАЙМ. В сентябре вступают в силу законодательные новации, которые позволят гражданам быстро избавиться от надоедливых спам-звонков. Но и сейчас спамеров и мошенников можно приструнить, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Борьба со спам-звонками, которая длилась долгое время, обернулась принятием специального закона - N 41-ФЗ от 01.04.2025. Он вступает в силу в сентябре и затрагивает интересы всех, кого касается защита от телефонного мошенничества.Кроме того, закон "О связи" с сентября будет включать новую статью 44.1-1, которая требует от заказчика массовых вызовов заручиться предварительным согласием абонентов. Конечно, нечто подобное существовало и раньше. Однако теперь отказаться от вызовов можно будет через оператора, а не заниматься выяснением отношений с компанией, доказывая, что вы не давали согласия на навязчивые звонки.“Оформляя очередную карту в банке или магазине, покупатель может передать право уведомлять о рекламных акциях не только продавцу, но и его партнерам. Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс”, - пояснил юристЗаказчик массовых звонков должен будет побеспокоиться о договоре с оператороми учесть мнение абонентов, не желающих подвергаться обзвону. Кроме того, закон регулирует возможность передачи номера членам семьи и близким родственникамДо сентября можно подать жалобу на рекламные звонки или смс в Федеральную антимонопольную службу, Роскомнадзор либо непосредственно оператору связи. Алгоритм реагирования зависит от характера звонка. Если есть признаки мошенничества, заявление перенаправят в МВД, а реклама в ведении ФАС, заключил Моисеев.

https://1prime.ru/20250413/gosduma-856630512.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , андрей моисеев, рэу им. г.в.плеханова, роскомнадзор, мошеннические схемы, спам-звонки