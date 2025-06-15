https://1prime.ru/20250615/akra--858500354.html

Глава АКРА спрогнозировал темпы роста цен на жилье в России в 2025 году

Глава АКРА спрогнозировал темпы роста цен на жилье в России в 2025 году - 15.06.2025, ПРАЙМ

Глава АКРА спрогнозировал темпы роста цен на жилье в России в 2025 году

Цены на жилье в новостройках в России с учетом сохранения запретительных ставок на ипотеку в этом году вырастут в пределах 10%, при этом на вторичном рынке... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T13:22+0300

2025-06-15T13:22+0300

2025-06-15T13:22+0300

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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Цены на жилье в новостройках в России с учетом сохранения запретительных ставок на ипотеку в этом году вырастут в пределах 10%, при этом на вторичном рынке темпы будут выше из-за более низкой стоимости квадратного метра, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава АКРА Владимир Гусаков. "Мы ожидаем, что при сохранении запретительных ипотечных ставок темпы роста цен на недвижимость на первичном рынке будут находиться в пределах 10%. На вторичном рынке цены будут расти быстрее, учитывая более низкую стоимость квадратного метра в данном сегменте", - говорит он. При этом разрыв между ценами на первичном рынке недвижимости и на вторичном глава АКРА оценил в "примерно 50%". Гусаков напомнил, что, несмотря на существенное снижение спроса в первом квартале 2025 года, строящееся жилье в России подорожало в среднем на 2,4% относительно показателей на конец прошлого года. "Введенная в 2019 году схема продаж с использованием эскроу-счетов и связанная с ней схема финансирования строительства за счет проектных кредитов способствуют тому, что в условиях падения спроса на недвижимость у застройщиков не возникает необходимости резко снижать цены на объекты, чтобы профинансировать уже начатое строительство. И, таким образом, есть время для балансировки рынка путем сокращения запуска новых проектов", - пояснил глава АКРА. По его словам, застройщики уже постепенно подстраиваются под рынок, снижая темпы запуска новых проектов. Например, в первом квартале 2025 года этот показатель сократился на 24% по сравнению с первым кварталом 2024 года. "Это ограничивает новое предложение. При этом сохраняется достаточно устойчивый спрос со стороны покупателей, пользующихся семейной ипотекой", - заключил Гусаков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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недвижимость, бизнес, акра