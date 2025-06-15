https://1prime.ru/20250615/arakchi-858497514.html

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ЯО

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ЯО - 15.06.2025, ПРАЙМ

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ЯО

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T10:50+0300

2025-06-15T10:50+0300

2025-06-15T10:50+0300

политика

иран

тегеран

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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. "Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом. Но если целью будет лишение Ирана его ядерных прав, то, естественно, мы не готовы к такой сделке", - сказал он на встрече с послами, трансляцию которой вело иранское телевидение.

https://1prime.ru/20250615/arakchi-858497372.html

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иран, тегеран