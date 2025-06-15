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МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров - 15.06.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров
МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров - 15.06.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров
Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей, предупреждает... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T10:54+0300
2025-06-15T10:54+0300
мошенничество
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Исследователи компании LayerX Security выявили четыре расширения для браузеров Chrome и Edge, предлагавшие пользователю улучшить управление звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control). Суммарно эти расширения установило 1,5 миллиона пользователей по всему миру", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители отмечают, что эти расширения позволяют их разработчикам навязывать пользователю рекламу или фишинговые формы, перехватывать вводимую им информацию или данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы. Уточняется, что, хотя некоторые из этих расширений были отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store. Правоохранители напомнили, что схожая, но более масштабная кампания фиксировалась в начале года. Тогда было затронуто не менее 35 популярных расширений Chrome с охватом порядка 2,5 миллиона установок.
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технологии, мвд
Мошенничество, Технологии, МВД
10:54 15.06.2025
 
МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров

В России обнаружили новые вредоносные расширения для популярных браузеров

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Исследователи компании LayerX Security выявили четыре расширения для браузеров Chrome и Edge, предлагавшие пользователю улучшить управление звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control). Суммарно эти расширения установило 1,5 миллиона пользователей по всему миру", - говорится в материалах ведомства.
Правоохранители отмечают, что эти расширения позволяют их разработчикам навязывать пользователю рекламу или фишинговые формы, перехватывать вводимую им информацию или данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы.
Уточняется, что, хотя некоторые из этих расширений были отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store.
Правоохранители напомнили, что схожая, но более масштабная кампания фиксировалась в начале года. Тогда было затронуто не менее 35 популярных расширений Chrome с охватом порядка 2,5 миллиона установок.
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