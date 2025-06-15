https://1prime.ru/20250615/brauzer-858497652.html

МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров

МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров - 15.06.2025, ПРАЙМ

МВД предупредило о вредоносных расширениях для популярных браузеров

Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей, предупреждает... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T10:54+0300

2025-06-15T10:54+0300

2025-06-15T10:54+0300

мошенничество

технологии

мвд

https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg

МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Исследователи компании LayerX Security обнаружили вредоносные расширения для популярных браузеров с аудиторией в 1,5 миллиона пользователей, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Исследователи компании LayerX Security выявили четыре расширения для браузеров Chrome и Edge, предлагавшие пользователю улучшить управление звуком веб-страниц (Sound Fixer, Sound Booster, Volume Master, Sound Control). Суммарно эти расширения установило 1,5 миллиона пользователей по всему миру", - говорится в материалах ведомства. Правоохранители отмечают, что эти расширения позволяют их разработчикам навязывать пользователю рекламу или фишинговые формы, перехватывать вводимую им информацию или данные о его активности, менять ссылки или перенаправлять на сторонние ресурсы. Уточняется, что, хотя некоторые из этих расширений были отмечены как вредоносные на платформе VirusTotal, они по-прежнему доступны в Chrome Web Store. Правоохранители напомнили, что схожая, но более масштабная кампания фиксировалась в начале года. Тогда было затронуто не менее 35 популярных расширений Chrome с охватом порядка 2,5 миллиона установок.

https://1prime.ru/20250614/mvd-858478489.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мвд