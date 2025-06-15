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В Чехии демонтировали еще один памятник советскому солдату, сообщают СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
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В Чехии демонтировали еще один памятник советскому солдату, сообщают СМИ
В Чехии демонтировали еще один памятник советскому солдату, сообщают СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
В Чехии демонтировали еще один памятник советскому солдату, сообщают СМИ
В городе Литомержице на северо-западе Чехии по решению местных властей снят с пьедестала и перевезен на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T19:03+0300
2025-06-15T19:03+0300
политика
чехия
демонтаж
ссср
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. В городе Литомержице на северо-западе Чехии по решению местных властей снят с пьедестала и перевезен на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", в течение полувека находившийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило издание Novinky. "Судьба данного памятника неоднократно обсуждалась членами городского совета, которые в апреле этого года наконец сошлись во мнении о необходимости его демонтажа", - отмечается в сообщении. Процедура снятия памятника с пьедестала сопровождался протестами со стороны нескольких собравшихся при этом горожан. "Я сомневаюсь, что самой большой проблемой в Литомержице является пятидесятилетняя статуя. А учитывая, что отмечается 80-я годовщина освобождения нашей республики, в основном, частями Красной армии, это действительно специфический способ отдать дань уважения", - заявила изданию Novinky одна из присутствующих жительниц города Анна Витлачилова. Ранее заммэра города Иржи Адамек сообщил журналистам, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм. По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме. В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк ранее сообщил журналистам, что и общественность города тоже не могла однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление. Дебаты о судьбе памятника, по данным мэрии, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. При этом памятник был неоднократно варварски осквернен. Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин заявил, что акты вандализма против советских воинских захоронений стали частью государственной политики ряда стран Восточной Европы и Прибалтики. Он сообщал, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.
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чехия, демонтаж, ссср
Политика, ЧЕХИЯ, демонтаж, СССР
19:03 15.06.2025
 
В Чехии демонтировали еще один памятник советскому солдату, сообщают СМИ

Novinky: в чешском городе Литомержице демонтировали памятник советскому солдату

© fotolia.com / Kristina Afanasyeva#Флаг Чехии
#Флаг Чехии - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. В городе Литомержице на северо-западе Чехии по решению местных властей снят с пьедестала и перевезен на склад памятник "Честь и слава Советской Армии", в течение полувека находившийся в Ирасковых садах в центральной части города, сообщило издание Novinky.
"Судьба данного памятника неоднократно обсуждалась членами городского совета, которые в апреле этого года наконец сошлись во мнении о необходимости его демонтажа", - отмечается в сообщении.
Процедура снятия памятника с пьедестала сопровождался протестами со стороны нескольких собравшихся при этом горожан.
"Я сомневаюсь, что самой большой проблемой в Литомержице является пятидесятилетняя статуя. А учитывая, что отмечается 80-я годовщина освобождения нашей республики, в основном, частями Красной армии, это действительно специфический способ отдать дань уважения", - заявила изданию Novinky одна из присутствующих жительниц города Анна Витлачилова.
Ранее заммэра города Иржи Адамек сообщил журналистам, что памятник Советской Армии, вероятнее всего, будет размещен на территории бывших казарм. По словам Адамека, во второй половине года в городе состоится конкурс, участники которого должны представить свои предложения о том, что разместить на месте этого памятника. Результатом архитектурного конкурса могло бы стать также предложение, в котором рассматривалось бы сохранение памятника в той или иной форме.
В свою очередь, депутат горсовета от оппозиционного движения "Свобода и прямая демократия" Доминик Ханк ранее сообщил журналистам, что и общественность города тоже не могла однозначно определиться в отношении судьбы памятника. Как сказал Ханк, горсовет получил на сей счет от горожан две петиции – одну за сохранение памятника, другую – за его удаление, причем, как отметил Ханк, подписей за сохранение памятника было в два или три раза больше, чем за его удаление.
Дебаты о судьбе памятника, по данным мэрии, значительно усилились после начала военного конфликта на Украине. При этом памятник был неоднократно варварски осквернен.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Михаил Ванин заявил, что акты вандализма против советских воинских захоронений стали частью государственной политики ряда стран Восточной Европы и Прибалтики. Он сообщал, что более 100 случаев вандализма на советских и российских воинских мемориалах зафиксировано в странах Европы за прошедший год.
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