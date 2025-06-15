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Страховщики отметили рост спроса на добровольное медицинское страхование - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Страховщики отметили рост спроса на добровольное медицинское страхование
Страховщики отметили рост спроса на добровольное медицинское страхование - 15.06.2025, ПРАЙМ
Страховщики отметили рост спроса на добровольное медицинское страхование
Страховщики видят рост спроса на добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников со стороны российских компаний, рассказали РИА Новости в страховом доме... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:11+0300
2025-06-15T14:11+0300
экономика
бизнес
вск
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Страховщики видят рост спроса на добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников со стороны российских компаний, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК. "Высокая конкуренция на рынке труда побуждает компании, ранее не предоставлявшие социальный пакет для своих сотрудников, рассмотреть предоставление ДМС как важную льготу для сотрудников, позволяющую увеличить конкурентоспособность и интерес к компании со стороны потенциальных кандидатов", - сообщили в компании. ДМС было в числе драйверов роста страхового рынка в 2024 году. Прирост объема страховых премий по ДМС за прошлый год был рекордным: по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), общие сборы достигли 328 миллиардов рублей против 253 миллиарда рублей годом ранее. В ВСК такой рост премий объяснили прежде всего повышением стоимости медицинских услуг. "Основной драйвер – медицинская инфляция, которая наблюдается на уровне 13-15%", - сообщили в страховом доме. При этом страховщики ожидают, что ДМС останется драйвером рынка в ближайшее время благодаря спросу как со стороны бизнеса, так и со стороны страхователей - физических лиц. Страховые компании в свою очередь планируют развивать наиболее востребованные программы, включающие дистанционные услуги в медицине, и опции, связанные с профилактикой заболеваний. "Безусловно, продолжат развиваться три важных тренда: повышение проникновения ИИ в процессы клиентского и медицинского сопровождения, расширение интеграционного взаимодействие между лечебными учреждениями и страховыми компаниями, персонификация страхового покрытия и клиентского сервиса", - рассказали в ВСК.
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бизнес, вск
Экономика, Бизнес, ВСК
14:11 15.06.2025
 
Страховщики отметили рост спроса на добровольное медицинское страхование

ВСК: страховщики видят рост спроса на добровольное медицинское страхование сотрудников

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Страховщики видят рост спроса на добровольное медицинское страхование (ДМС) сотрудников со стороны российских компаний, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"Высокая конкуренция на рынке труда побуждает компании, ранее не предоставлявшие социальный пакет для своих сотрудников, рассмотреть предоставление ДМС как важную льготу для сотрудников, позволяющую увеличить конкурентоспособность и интерес к компании со стороны потенциальных кандидатов", - сообщили в компании.
ДМС было в числе драйверов роста страхового рынка в 2024 году. Прирост объема страховых премий по ДМС за прошлый год был рекордным: по данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС), общие сборы достигли 328 миллиардов рублей против 253 миллиарда рублей годом ранее.
В ВСК такой рост премий объяснили прежде всего повышением стоимости медицинских услуг. "Основной драйвер – медицинская инфляция, которая наблюдается на уровне 13-15%", - сообщили в страховом доме.
При этом страховщики ожидают, что ДМС останется драйвером рынка в ближайшее время благодаря спросу как со стороны бизнеса, так и со стороны страхователей - физических лиц.
Страховые компании в свою очередь планируют развивать наиболее востребованные программы, включающие дистанционные услуги в медицине, и опции, связанные с профилактикой заболеваний.
"Безусловно, продолжат развиваться три важных тренда: повышение проникновения ИИ в процессы клиентского и медицинского сопровождения, расширение интеграционного взаимодействие между лечебными учреждениями и страховыми компаниями, персонификация страхового покрытия и клиентского сервиса", - рассказали в ВСК.
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