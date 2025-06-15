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Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США

Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США - 15.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США

Ущерб мировой экономике от введения пошлин Соединенными Штатами Америки будет зависеть от того, на каких условиях и какие страны заключат сделки с США;... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T03:16+0300

2025-06-15T03:16+0300

2025-06-15T03:16+0300

экономика

мировая экономика

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от введения пошлин Соединенными Штатами Америки будет зависеть от того, на каких условиях и какие страны заключат сделки с США; консервативная оценка - сокращение мирового ежегодного ВВП на 0,5% на длительный период, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Если фондовые рынки уже отыграли эту историю, то ущерб мировой экономике пока неясен. Он сильно зависит от того, кто и на каких условиях заключит сделки. … Даже при росте средних ставок пошлины с 1,5% до 6-7% в крупнейшей экономике мира снижение объемов торговли и инвестиций будет значительным. Оценка в 0,5% мирового ежегодного ВВП на длительный период это довольно консервативная оценка", - сообщила Чекурова. Но главное, подчеркнула она, что "очередная эпоха свободной торговли, которую можно отсчитывать от распада СССР, завершилась". Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп