Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250615/ekspert-858494096.html
Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США
Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США - 15.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США
Ущерб мировой экономике от введения пошлин Соединенными Штатами Америки будет зависеть от того, на каких условиях и какие страны заключат сделки с США;... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T03:16+0300
2025-06-15T03:16+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
москва
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858494096.jpg?1749946597
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от введения пошлин Соединенными Штатами Америки будет зависеть от того, на каких условиях и какие страны заключат сделки с США; консервативная оценка - сокращение мирового ежегодного ВВП на 0,5% на длительный период, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Если фондовые рынки уже отыграли эту историю, то ущерб мировой экономике пока неясен. Он сильно зависит от того, кто и на каких условиях заключит сделки. … Даже при росте средних ставок пошлины с 1,5% до 6-7% в крупнейшей экономике мира снижение объемов торговли и инвестиций будет значительным. Оценка в 0,5% мирового ежегодного ВВП на длительный период это довольно консервативная оценка", - сообщила Чекурова. Но главное, подчеркнула она, что "очередная эпоха свободной торговли, которую можно отсчитывать от распада СССР, завершилась". Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран. Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его. ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
сша
китай
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, москва, дональд трамп
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, МОСКВА, Дональд Трамп
03:16 15.06.2025
 
Эксперт оценила ущерб мировой экономике от пошлин США

Эксперт Чекурова: ущерб мировой экономике от пошлин США будет зависеть от условий сделок

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Ущерб мировой экономике от введения пошлин Соединенными Штатами Америки будет зависеть от того, на каких условиях и какие страны заключат сделки с США; консервативная оценка - сокращение мирового ежегодного ВВП на 0,5% на длительный период, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Если фондовые рынки уже отыграли эту историю, то ущерб мировой экономике пока неясен. Он сильно зависит от того, кто и на каких условиях заключит сделки. … Даже при росте средних ставок пошлины с 1,5% до 6-7% в крупнейшей экономике мира снижение объемов торговли и инвестиций будет значительным. Оценка в 0,5% мирового ежегодного ВВП на длительный период это довольно консервативная оценка", - сообщила Чекурова.
Но главное, подчеркнула она, что "очередная эпоха свободной торговли, которую можно отсчитывать от распада СССР, завершилась".
Президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран.
При этом уже через неделю повышение пошлин было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры с рядом стран, в частности, с Китаем, для которого были введены самые большие пошлины. На этой неделе Трамп заявил по итогам очередного раунда переговоров, что торговое соглашение между США и Китаем готово и ожидает финального одобрения на уровне лидеров двух стран.
Крайний срок завершения торговых переговоров пока установлен на 8 июля, однако Трамп уже сказал, что готов продлить его.
ПМЭФ-2025 пройдет в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙМОСКВАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала