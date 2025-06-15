https://1prime.ru/20250615/emirates--858498515.html
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:40+0300
2025-06-15T11:40+0300
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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи с региональной ситуацией Emirates временно приостановила все рейсы в Иран (Тегеран) и Ирак (Багдад и Басра) до понедельника, 30 июня 2025 года, включительно", - отмечается в заявлении. Также авиакомпания продлила отмену рейсов в Иорданию и Ливан до 22 июня включительно. Ранее Emirates заявляла о намерении возобновить полеты в эти две страны с 15 июня после открытия их воздушного пространства.
https://1prime.ru/20250614/avia-858486303.html
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бизнес, иран, ирак, дубай, emirates
Бизнес, ИРАН, ИРАК, Дубай, Emirates
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"В связи с региональной ситуацией Emirates временно приостановила все рейсы в Иран (Тегеран) и Ирак (Багдад и Басра) до понедельника, 30 июня 2025 года, включительно", - отмечается в заявлении.
Также авиакомпания продлила отмену рейсов в Иорданию и Ливан до 22 июня включительно. Ранее Emirates заявляла о намерении возобновить полеты в эти две страны с 15 июня после открытия их воздушного пространства.
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