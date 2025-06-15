Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250615/emirates--858498515.html
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня
Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:40+0300
2025-06-15T11:40+0300
бизнес
иран
ирак
дубай
emirates
https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fecbc3a391e5bc10eda888124e445e12.jpg
ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи с региональной ситуацией Emirates временно приостановила все рейсы в Иран (Тегеран) и Ирак (Багдад и Басра) до понедельника, 30 июня 2025 года, включительно", - отмечается в заявлении. Также авиакомпания продлила отмену рейсов в Иорданию и Ливан до 22 июня включительно. Ранее Emirates заявляла о намерении возобновить полеты в эти две страны с 15 июня после открытия их воздушного пространства.
https://1prime.ru/20250614/avia-858486303.html
иран
ирак
дубай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3eb9e2625d19bb18c773a7f954f11c69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, иран, ирак, дубай, emirates
Бизнес, ИРАН, ИРАК, Дубай, Emirates
11:40 15.06.2025
 
Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня

Авиакомпания Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня

© РИА Новости#Самолет авиакомпании Emirates
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании.
"В связи с региональной ситуацией Emirates временно приостановила все рейсы в Иран (Тегеран) и Ирак (Багдад и Басра) до понедельника, 30 июня 2025 года, включительно", - отмечается в заявлении.
Также авиакомпания продлила отмену рейсов в Иорданию и Ливан до 22 июня включительно. Ранее Emirates заявляла о намерении возобновить полеты в эти две страны с 15 июня после открытия их воздушного пространства.
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 14.06.2025
"Победа" отменила рейсы в ОАЭ с 18 по 23 июня
Вчера, 16:55
 
БизнесИРАНИРАКДубайEmirates
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала