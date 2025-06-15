https://1prime.ru/20250615/emirates--858498515.html

Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня

Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ

Emirates продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня

Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T11:40+0300

2025-06-15T11:40+0300

2025-06-15T11:40+0300

бизнес

иран

ирак

дубай

emirates

https://cdnn.1prime.ru/img/82155/60/821556053_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fecbc3a391e5bc10eda888124e445e12.jpg

ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Emirates на фоне эскалации конфликта между Израилем и Ираном продлила отмену рейсов в Иран и Ирак до 30 июня включительно, говорится в заявлении на сайте авиакомпании. "В связи с региональной ситуацией Emirates временно приостановила все рейсы в Иран (Тегеран) и Ирак (Багдад и Басра) до понедельника, 30 июня 2025 года, включительно", - отмечается в заявлении. Также авиакомпания продлила отмену рейсов в Иорданию и Ливан до 22 июня включительно. Ранее Emirates заявляла о намерении возобновить полеты в эти две страны с 15 июня после открытия их воздушного пространства.

https://1prime.ru/20250614/avia-858486303.html

иран

ирак

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, иран, ирак, дубай, emirates