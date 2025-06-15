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Отец Илона Маска объяснил, почему в Европе все меньше хотят работать
Отец Илона Маска объяснил, почему в Европе все меньше хотят работать - 15.06.2025, ПРАЙМ
Отец Илона Маска объяснил, почему в Европе все меньше хотят работать
Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T03:22+0300
2025-06-15T03:22+0300
2025-06-15T03:22+0300
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МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением социализма".
"С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая", - сказал Маск-старший.
По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.
"Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня "не работай, все в порядке, тебе не надо работать", - поделился он.
Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. "Так что если бы вы попросили людей (европейцев – ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы", - отметил бизнесмен.
В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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мировая экономика, общество , европа, москва
Экономика, Мировая экономика, Общество , ЕВРОПА, МОСКВА
Отец Илона Маска объяснил, почему в Европе все меньше хотят работать
Отец Илона Маска: жители стран Европы все меньше хотят работать
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. Жители стран Европы все меньше хотят работать, заявил в интервью РИА Новости отец Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, связав такое явление с "распространением социализма".
"С распространением социализма, как я это вижу, в Европе желание людей работать ослабевает. Зачем работать, если я могу получать деньги, не работая", - сказал Маск-старший.
По его мнению, желание покинуть страну, в которой повышают налогообложение, естественно.
"Вы переезжаете в страну, где снижают налоги, а не повышают их уровень. Так что страны в Европе, которые повышают налоги, социализировались до уровня "не работай, все в порядке, тебе не надо работать", - поделился он.
Как полагает бизнесмен, такой подход противоречит европейским традициям. "Так что если бы вы попросили людей (европейцев – ред.), живших 100 лет назад, вернуться и посмотреть, что произошло, я думаю, они были бы очень разочарованы", - отметил бизнесмен.
В то же время он выразил мнение, что уровень IQ, сообразительность у европейцев никуда не делись, поэтому сбрасывать Европу со счетов не стоит.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.