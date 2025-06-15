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"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности - 15.06.2025, ПРАЙМ
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"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности
"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности - 15.06.2025, ПРАЙМ
"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности
Политики Европейского союза всеми правдами и неправдами поддерживают Украину в противостоянии с Россией, невзирая на очевидное военное превосходство Российской... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T21:31+0300
2025-06-15T21:32+0300
политика
россия
евросоюз
военная помощь украине
экспертное мнение
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Политики Европейского союза всеми правдами и неправдами поддерживают Украину в противостоянии с Россией, невзирая на очевидное военное превосходство Российской Федерации над самим Европейским союзом. Об этом в интервью телеканалу SwebbTV заявил писатель, публицист, член Шведской королевской академии Ларс Берн.Он констатировал, что политический класс Европы охватила "буйная антироссийская военная лихорадка". Особенно, по его мнению, в этом плане отличаются политики Швеции, у которых Берн "диагностировал" "чуть ли не самый запущенный случай" антироссийской лихорадки.Возмущение и сопровождающие его эпитеты вызывает у Берна ситуация, когда лидеры Евросоюза изо всех сил стремятся поддерживать Украину в противостоянии с Россией - и это при том, что "Россия полностью превосходит Европу в военном отношении!""Что у них (европейских политиков - прим. ред.), спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?" - вопрошает Берн."Конфликт не закончится, пока украинская армия не рухнет, - отметил публицист. - Потому что Россия собирается демилитаризовать Украину, это ее главная цель”.
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россия, евросоюз, военная помощь украине, экспертное мнение
Политика, РОССИЯ, Евросоюз, военная помощь Украине, экспертное мнение
21:31 15.06.2025 (обновлено: 21:32 15.06.2025)
 
"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности

Эксперт Берн: Европа поддерживает Киев, несмотря на превосходство России над ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Политики Европейского союза всеми правдами и неправдами поддерживают Украину в противостоянии с Россией, невзирая на очевидное военное превосходство Российской Федерации над самим Европейским союзом. Об этом в интервью телеканалу SwebbTV заявил писатель, публицист, член Шведской королевской академии Ларс Берн.
Он констатировал, что политический класс Европы охватила "буйная антироссийская военная лихорадка". Особенно, по его мнению, в этом плане отличаются политики Швеции, у которых Берн "диагностировал" "чуть ли не самый запущенный случай" антироссийской лихорадки.
Возмущение и сопровождающие его эпитеты вызывает у Берна ситуация, когда лидеры Евросоюза изо всех сил стремятся поддерживать Украину в противостоянии с Россией - и это при том, что "Россия полностью превосходит Европу в военном отношении!"
"Что у них (европейских политиков - прим. ред.), спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?" - вопрошает Берн.
"Конфликт не закончится, пока украинская армия не рухнет, - отметил публицист. - Потому что Россия собирается демилитаризовать Украину, это ее главная цель”.
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ПолитикаРОССИЯЕвросоюзвоенная помощь Украинеэкспертное мнение
 
 
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