https://1prime.ru/20250615/evrosoyuz-858508718.html

"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности

"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности - 15.06.2025, ПРАЙМ

"Самый запущенный случай". В Швеции обвинили Евросоюз в неадекватности

Политики Европейского союза всеми правдами и неправдами поддерживают Украину в противостоянии с Россией, невзирая на очевидное военное превосходство Российской... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T21:31+0300

2025-06-15T21:31+0300

2025-06-15T21:32+0300

политика

россия

евросоюз

военная помощь украине

экспертное мнение

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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Политики Европейского союза всеми правдами и неправдами поддерживают Украину в противостоянии с Россией, невзирая на очевидное военное превосходство Российской Федерации над самим Европейским союзом. Об этом в интервью телеканалу SwebbTV заявил писатель, публицист, член Шведской королевской академии Ларс Берн.Он констатировал, что политический класс Европы охватила "буйная антироссийская военная лихорадка". Особенно, по его мнению, в этом плане отличаются политики Швеции, у которых Берн "диагностировал" "чуть ли не самый запущенный случай" антироссийской лихорадки.Возмущение и сопровождающие его эпитеты вызывает у Берна ситуация, когда лидеры Евросоюза изо всех сил стремятся поддерживать Украину в противостоянии с Россией - и это при том, что "Россия полностью превосходит Европу в военном отношении!""Что у них (европейских политиков - прим. ред.), спрашивается, в головах творится? Я задаюсь этим вопросом каждый день: чем, черт возьми, думают эти политики-идиоты?" - вопрошает Берн."Конфликт не закончится, пока украинская армия не рухнет, - отметил публицист. - Потому что Россия собирается демилитаризовать Украину, это ее главная цель”.

https://1prime.ru/20250605/shvetsiya-858215280.html

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россия, евросоюз, военная помощь украине, экспертное мнение