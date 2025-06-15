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Каллас созвала видеоконференцию глав МИД Евросоюза - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Каллас созвала видеоконференцию глав МИД Евросоюза
Каллас созвала видеоконференцию глав МИД Евросоюза - 15.06.2025, ПРАЙМ
Каллас созвала видеоконференцию глав МИД Евросоюза
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T23:57+0300
2025-06-15T23:57+0300
политика
кая каллас
видеоконференция
мид
евросоюз
ситуация
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Евросоюза. "В свете серьезности ситуации на Ближнем Востоке верховный представитель ЕС Кая Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник", - сообщил пресс-секретарь ЕС, его слова приводит агентство Рейтер. По его словам, встреча предоставит возможность для "обмена мнениями, координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов". В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.
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кая каллас, видеоконференция, мид, евросоюз, ситуация
Политика, Кая Каллас, видеоконференция, МИД, Евросоюз, Ситуация
23:57 15.06.2025
 
Каллас созвала видеоконференцию глав МИД Евросоюза

Каллас созвала видеоконференцию министров иностранных дел Евросоюза

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас созвала на вторник видеоконференцию с участием министров иностранных дел стран ЕС для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке, сообщил представитель Евросоюза.
"В свете серьезности ситуации на Ближнем Востоке верховный представитель ЕС Кая Каллас созвала встречу министров иностранных дел стран ЕС по видеосвязи на вторник", - сообщил пресс-секретарь ЕС, его слова приводит агентство Рейтер.
По его словам, встреча предоставит возможность для "обмена мнениями, координации дипломатической работы с Тель-Авивом и возможных дальнейших шагов".
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам подверглись несколько ядерных объектов, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, что исламская республика в ответ на атаки Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3", и назвал удары, осуществленные вечером 15 июня, третьей волной операции. До этого Иран осуществлял удары в ночь на 14 июня и в ночь на 15 июня.
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