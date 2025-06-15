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Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования

Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования - 15.06.2025, ПРАЙМ

Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования

Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T08:33+0300

2025-06-15T08:33+0300

2025-06-15T08:33+0300

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах, сообщил РИА Новости глава Минобрнауки Валерий Фальков. "Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026-2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели... Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", - сказал министр. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.

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