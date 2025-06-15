https://1prime.ru/20250615/genkonsulstvo-858505742.html

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ - 15.06.2025, ПРАЙМ

Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T17:38+0300

2025-06-15T17:38+0300

2025-06-15T17:38+0300

бизнес

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дубай

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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. "В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", - сообщили в генконсульстве. Генеральное консульство сообщило, что действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами. "Особая роль принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно наладил вывоз рейсами в обход иранского воздушного пространства. Так, 13 июня рейс SU 521 был заменён, пассажиры размещены в гостиницах, обеспечены трансфером и питанием. В субботу, 14 июня, "Аэрофлот" перевёз свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби к настоящему времени вылетели в Россию", - заявили в генконсульстве. В дипмиссии напомнили, что рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad выполняются по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полёты с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелёты, около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов. "Консульство контролирует размещение и питание граждан, содействует в перебронировании билетов. Туроператоры продлевают проживание туристов за свой счёт. Проблем с размещением или средствами к существованию не зафиксировано. Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж. Все находятся в безопасности, предпринимаются меры по их возвращению в Россию", - сообщило генконсульство. Согласно сообщению, горячая линия генконсульства ежедневно принимает до 150 обращений. Ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются. "МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом", - отметили в генконсульстве.

https://1prime.ru/20250615/rosaviatsiya-858504482.html

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бизнес, россия, дубай, оаэ, ближний восток, аэрофлот, emirates, flydubai