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Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ
Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T17:38+0300
2025-06-15T17:38+0300
бизнес
россия
дубай
оаэ
ближний восток
аэрофлот
emirates
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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае. "В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", - сообщили в генконсульстве. Генеральное консульство сообщило, что действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами. "Особая роль принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно наладил вывоз рейсами в обход иранского воздушного пространства. Так, 13 июня рейс SU 521 был заменён, пассажиры размещены в гостиницах, обеспечены трансфером и питанием. В субботу, 14 июня, "Аэрофлот" перевёз свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби к настоящему времени вылетели в Россию", - заявили в генконсульстве. В дипмиссии напомнили, что рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad выполняются по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полёты с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелёты, около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов. "Консульство контролирует размещение и питание граждан, содействует в перебронировании билетов. Туроператоры продлевают проживание туристов за свой счёт. Проблем с размещением или средствами к существованию не зафиксировано. Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж. Все находятся в безопасности, предпринимаются меры по их возвращению в Россию", - сообщило генконсульство. Согласно сообщению, горячая линия генконсульства ежедневно принимает до 150 обращений. Ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются. "МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом", - отметили в генконсульстве.
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бизнес, россия, дубай, оаэ, ближний восток, аэрофлот, emirates, flydubai
Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Аэрофлот, Emirates, Flydubai
17:38 15.06.2025
 
Перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

Генконсульство: перебои в авиасообщении затронули около десяти тысяч россиян в ОАЭ

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 15 июн - ПРАЙМ. Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Дубае.
"В связи с временным закрытием воздушного пространства Исламской Республики Иран, вызванным обострением военно-политической ситуации на Ближнем Востоке, в Объединённых Арабских Эмиратах возникли перебои в авиасообщении. Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек", - сообщили в генконсульстве.
Генеральное консульство сообщило, что действует в тесном взаимодействии с авиакомпаниями, туроператорами и российскими ведомствами.
"Особая роль принадлежит "Аэрофлоту", который оперативно наладил вывоз рейсами в обход иранского воздушного пространства.
Так, 13 июня рейс SU 521 был заменён, пассажиры размещены в гостиницах, обеспечены трансфером и питанием. В субботу, 14 июня, "Аэрофлот" перевёз свыше 590 человек, все пассажиры авиакомпании имевшие билеты из Дубая и Абу-Даби к настоящему времени вылетели в Россию", - заявили в генконсульстве.
В дипмиссии напомнили, что рейсы авиакомпаний Emirates и Etihad выполняются по альтернативным маршрутам, Flydubai возобновит полёты с 16 июня, Air Arabia временно приостановила перелёты, около 1 тысячи пассажиров ожидают подтверждения новых вылетов.
"Консульство контролирует размещение и питание граждан, содействует в перебронировании билетов. Туроператоры продлевают проживание туристов за свой счёт. Проблем с размещением или средствами к существованию не зафиксировано.
Отдельное внимание уделяется возвращению паломников, совершавших хадж. Все находятся в безопасности, предпринимаются меры по их возвращению в Россию", - сообщило генконсульство.
Согласно сообщению, горячая линия генконсульства ежедневно принимает до 150 обращений. Ситуация стабилизируется, рейсы выполняются, меры по эвакуации граждан наращиваются.
"МИД России, Росавиация и авиакомпании продолжают координировать действия в интересах российских граждан за рубежом", - отметили в генконсульстве.
#Самолет авиакомпании Emirates - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Авиакомпании из ОАЭ 15 июня выполнят 20 рейсов в Россию
16:28
 
БизнесРОССИЯДубайОАЭБЛИЖНИЙ ВОСТОКАэрофлотEmiratesFlydubai
 
 
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