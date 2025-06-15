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СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India - 15.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India - 15.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:55+0300
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индия
сша
air india
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по меньшей мере 274 человек, передает агентство Reuters. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о готовности совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте направить группу специалистов для содействия расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии. "Индия возглавит расследование, тогда как NTSB является официальным представителем США по оказанию помощи, а FAA оказывает техническую поддержку... В общей сложности на месте происшествия в воскресенье присутствуют около десятка должностных лиц, в том числе из NTSB", - передает Рейтер со ссылкой на FAA и источник. Другой источник сообщил агентству, что в расследовании участвуют также специалисты американского концерна Boeing. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
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индия, сша, air india, boeing
ИНДИЯ, США, Air India, Boeing
13:55 15.06.2025
 
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India

Reuters: США участвуют в расследовании авиакатастрофы лайнера Air India

© Фото : Unsplash/Aniyora JИндия, флаг
Индия, флаг - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© Фото : Unsplash/Aniyora J
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по меньшей мере 274 человек, передает агентство Reuters.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о готовности совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте направить группу специалистов для содействия расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии.
"Индия возглавит расследование, тогда как NTSB является официальным представителем США по оказанию помощи, а FAA оказывает техническую поддержку... В общей сложности на месте происшествия в воскресенье присутствуют около десятка должностных лиц, в том числе из NTSB", - передает Рейтер со ссылкой на FAA и источник.
Другой источник сообщил агентству, что в расследовании участвуют также специалисты американского концерна Boeing.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
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Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India
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ИНДИЯСШАAir IndiaBoeing
 
 
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