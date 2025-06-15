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СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India - 15.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India
Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:55+0300
2025-06-15T13:55+0300
2025-06-15T13:55+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по меньшей мере 274 человек, передает агентство Reuters. Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о готовности совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте направить группу специалистов для содействия расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии. "Индия возглавит расследование, тогда как NTSB является официальным представителем США по оказанию помощи, а FAA оказывает техническую поддержку... В общей сложности на месте происшествия в воскресенье присутствуют около десятка должностных лиц, в том числе из NTSB", - передает Рейтер со ссылкой на FAA и источник. Другой источник сообщил агентству, что в расследовании участвуют также специалисты американского концерна Boeing. В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
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индия, сша, air india, boeing
ИНДИЯ, США, Air India, Boeing
СМИ: США участвуют в расследовании авиакатастрофы Air India
Reuters: США участвуют в расследовании авиакатастрофы лайнера Air India
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) участвует в расследовании авиакатастрофы лайнера авиакомпании Air India в Индии, повлекшей смерть по меньшей мере 274 человек, передает агентство Reuters.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило о готовности совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте направить группу специалистов для содействия расследованию крушения Boeing 787-8 Dreamliner в Индии.
"Индия возглавит расследование, тогда как NTSB является официальным представителем США по оказанию помощи, а FAA оказывает техническую поддержку... В общей сложности на месте происшествия в воскресенье присутствуют около десятка должностных лиц, в том числе из NTSB", - передает Рейтер со ссылкой на FAA и источник.
Другой источник сообщил агентству, что в расследовании участвуют также специалисты американского концерна Boeing.
В четверг пассажирский самолет разбился в индийском штате Гуджарат вблизи аэропорта города Ахмедабад. По данным авиакомпании Air India, на борту ее воздушного судна находились 242 человека, в том числе два пилота и десять бортпроводников. Один пассажир самолета выжил при крушении. Самолет упал на здание общежития медицинского колледжа Ахмедабада, где также погибли люди. По последним данным, спасателями обнаружены тела 274 жертв катастрофы.
Власти Индии выделили три месяца на расследование авиакатастрофы Air India