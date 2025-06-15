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Ирак готов помочь Ирану справиться с последствиями ударов Израиля

Ирак готов помочь Ирану справиться с последствиями ударов Израиля - 15.06.2025, ПРАЙМ

Ирак готов помочь Ирану справиться с последствиями ударов Израиля

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в воскресенье в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности Ирака помочь Ирану... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T15:46+0300

2025-06-15T15:46+0300

2025-06-15T15:46+0300

политика

мировая экономика

ирак

иран

масуд пезешкиан

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БАГДАД, 15 июн - ПРАЙМ. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в воскресенье в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил о готовности Ирака помочь Ирану справиться с последствиями израильских ударов по его территории, говорится в сообщении пресс-службы иракского премьера. "Премьер-министр ас-Судани выразил готовность Ирака оказать всю необходимую помощь для устранения последствий агрессии против Исламской Республики Иран в рамках духа солидарности, объединяющего исламские страны", - отметили в пресс-службе по итогам разговора. Ас-Судани также заверил иранскую сторону, что "правительство Ирака действует в разных направлениях, чтобы предотвратить нарушения его воздушного пространства сионистским образованием".

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мировая экономика, ирак, иран, масуд пезешкиан