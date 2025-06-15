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Эксперты оценили готовность Ирана к компромиссам - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили готовность Ирана к компромиссам
Эксперты оценили готовность Ирана к компромиссам - 15.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили готовность Ирана к компромиссам
Заявления представителей Ирана говорят о том, что страна не готова сдавать свои прежние позиции, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T14:46+0300
2025-06-15T14:46+0300
политика
иран
компромисс
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Заявления представителей Ирана говорят о том, что страна не готова сдавать свои прежние позиции, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов. Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. "Это не компромисс, это их (прежняя) позиция. Официальная позиция Исламской Республики – это отказ от ядерного оружия, то есть оно запрещено, по этому поводу есть специальная фетва, что в исламе ядерное оружие запрещено. Свою позицию они не меняли", - заявил Семенов РИА Новости. Важность заявления Аракчи, по оценке эксперта, в том, что глава МИД Ирана подчеркнул, что несмотря на то, что многие эксперты и политики говорят, что израильские удары теперь обязательно приведут к созданию Ираном ядерного оружия, Иран подчеркивает, что не будет делать ядерное оружие вне зависимости от действий Израиля. "Иран оставляет открытыми двери для выхода из этого кризиса. Но сделать это он намерен на своих условиях. То есть позиция Тегерана не должна измениться. И если на условиях Ирана этот кризис как-то удастся завершить, то в данном случае Иран сможет сказать, что удалось иранское решение продавить, это можно будет засчитать как успех Исламской Республики", - считает Семенов. К более серьезным и радикальным компромиссам Тегеран не готов, считает российский востоковед, их не примет часть общества, поддерживающая иранские власти, а оппозиция использовала бы для доказательств слабости официального Тегерана. "Иран не считает себя проигравшим... Удары (со стороны Ирана) идут очень мощные. Поэтому Иран считает, что у него все в порядке в целом. Да, погибли ядерщики, какие-то проблемы есть, но он намерен это компенсировать, разрушив то же самое в Израиле", - считает эксперт. В этой ситуации можно прогнозировать, что боевые действия и обмен ударами будут продолжаться, опасается Семенов.
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иран, компромисс
Политика, ИРАН, компромисс
14:46 15.06.2025
 
Эксперты оценили готовность Ирана к компромиссам

Эксперт Семенов: Иран пока не готов к компромиссам и изменению позиции

© РИА Новости . Рубен Мангасарян | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Рубен Мангасарян
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Заявления представителей Ирана говорят о том, что страна не готова сдавать свои прежние позиции, заявил РИА Новости член совета правления Центра ближневосточных исследований Кирилл Семенов.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.
"Это не компромисс, это их (прежняя) позиция. Официальная позиция Исламской Республики – это отказ от ядерного оружия, то есть оно запрещено, по этому поводу есть специальная фетва, что в исламе ядерное оружие запрещено. Свою позицию они не меняли", - заявил Семенов РИА Новости.
Важность заявления Аракчи, по оценке эксперта, в том, что глава МИД Ирана подчеркнул, что несмотря на то, что многие эксперты и политики говорят, что израильские удары теперь обязательно приведут к созданию Ираном ядерного оружия, Иран подчеркивает, что не будет делать ядерное оружие вне зависимости от действий Израиля.
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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"Иран оставляет открытыми двери для выхода из этого кризиса. Но сделать это он намерен на своих условиях. То есть позиция Тегерана не должна измениться. И если на условиях Ирана этот кризис как-то удастся завершить, то в данном случае Иран сможет сказать, что удалось иранское решение продавить, это можно будет засчитать как успех Исламской Республики", - считает Семенов.
К более серьезным и радикальным компромиссам Тегеран не готов, считает российский востоковед, их не примет часть общества, поддерживающая иранские власти, а оппозиция использовала бы для доказательств слабости официального Тегерана.
"Иран не считает себя проигравшим... Удары (со стороны Ирана) идут очень мощные. Поэтому Иран считает, что у него все в порядке в целом. Да, погибли ядерщики, какие-то проблемы есть, но он намерен это компенсировать, разрушив то же самое в Израиле", - считает эксперт.
В этой ситуации можно прогнозировать, что боевые действия и обмен ударами будут продолжаться, опасается Семенов.
 
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