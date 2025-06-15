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В Иране сделали заявление относительно посланий Израилю через третьи страны

В Иране сделали заявление относительно посланий Израилю через третьи страны - 15.06.2025, ПРАЙМ

В Иране сделали заявление относительно посланий Израилю через третьи страны

Тегеран не направлял каких-либо посланий Израилю через третьи страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T15:18+0300

2025-06-15T15:18+0300

2025-06-15T15:18+0300

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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Тегеран не направлял каких-либо посланий Израилю через третьи страны, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. "Никаких посланий через какую-либо страну мы не направляли Израилю", - сообщил он агентству Mehr на фоне информации о том, что Кипр получил послания от Ирана, адресованные Израилю. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

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иран, страны, заявление