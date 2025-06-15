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Пезешкиан предупредил о возможном нанесении еще более разрушительных ударов

Пезешкиан предупредил о возможном нанесении еще более разрушительных ударов - 15.06.2025, ПРАЙМ

Пезешкиан предупредил о возможном нанесении еще более разрушительных ударов

Иран даст более сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T15:16+0300

2025-06-15T15:16+0300

2025-06-15T15:17+0300

иран

масуд пезешкиан

удары

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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран даст более сокрушительный ответ, если Израиль продолжит атаковать территорию исламской республики, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. "Мы не начинали войну, но мы ответили силой. Если агрессия Израиля повторится вновь, его ждет более болезненный и сокрушительный ответ. Каждая страна, которая действительно желает мира, безопасности и стабильности, должна встать на линию противостояния агрессии Израиля", - сказал Пезешкиан, его слова приводятся на сайте пресс-службы иранского президента. Пезешкиан также призвал Ирак лучше защищать воздушное пространство, чтобы Израиль не использовал его для ударов по Ирану. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" и нанесла удары по военным целям в Израиле.

https://1prime.ru/20250615/arakchi-858497372.html

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иран, масуд пезешкиан, удары