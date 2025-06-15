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Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ
Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ
Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T18:22+0300
2025-06-15T18:22+0300
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иран
ракетные удары
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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник. "Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении. При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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иран, ракетные удары
Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ
Fars: Иран выпустил рекордное количество ракет по территории Израиля
ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран запустил рекордное количество ракет по израильской территории в ходе второй волны операции "Правдивое обещание 3", проведенной вечером в субботу, передает иранское госагентство Fars со ссылкой на источник.
"Третья волна операции КСИР против Израиля с применение ракет и БПЛА началась сегодня днем, раньше, чем планировалось. Эта операция проводится в ответ на бесчеловечные зверства Израиля. Вторая волна операции "Правдивое обещание 3", которая проходила вчера вечером сопровождалась рекордом по количеству выпущенных ракет и точности попаданий", - говорится в сообщении.
При этом источник агентства Fars не уточнил конкретное количество ракет, выпущенных Ираном по Израилю.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
СМИ: Иран начал новую ракетную атаку по территории Израиля