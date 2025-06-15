https://1prime.ru/20250615/iran-858508578.html

Новая волна иранских ракет ударила по целям в Хайфе и Тель-Авиве, пишут СМИ

Новая волна иранских ракет ударила по целям в Хайфе и Тель-Авиве, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ

Новая волна иранских ракет ударила по целям в Хайфе и Тель-Авиве, пишут СМИ

Новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве, передает иранское госагентство IRNA. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T21:13+0300

2025-06-15T21:13+0300

2025-06-15T21:13+0300

иран

ракетные удары

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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Новая волна иранских ракет ударила по целям в израильских городах Хайфе и Тель-Авиве, передает иранское госагентство IRNA. Ранее иранские СМИ сообщали что Корпус стражей исламской революции (элитные подразделения ВС Ирана) начал новый запуск ракет по израильской территории. "Иранские ракеты поочередно ударили по Хайфе и Тель-Авиву", - говорится в сообщении. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранске военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://1prime.ru/20250615/izrail-858507895.html

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иран, ракетные удары