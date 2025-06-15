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Иран может применить в следующих атаках ракеты новых поколений, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Иран может применить в следующих атаках ракеты новых поколений, пишут СМИ
Иран может применить в следующих атаках ракеты новых поколений, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иран может применить в следующих атаках ракеты новых поколений, пишут СМИ
Иран может использовать более продвинутые ракеты для ударов по Израилю в следующих атаках, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T21:39+0300
2025-06-15T21:39+0300
иран
ракетные удары
мнение
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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран может использовать более продвинутые ракеты для ударов по Израилю в следующих атаках, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник. "Ракеты Fattah 2 ("Фаттах 2"), новое поколение ракет Sejjil ("Саджиль"), двухтонные ракеты Khorramshahr ("Хорремшахр") - входят в число тех более продвинутых вооружений, которые Иран может использовать для возможных будущих атак", - сообщило агентство. Согласно открытым данным, Fattah 2- гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых составляет 1,4 тысячи километров, Sejjil - баллистические ракеты с дальностью полета от 2 до 2,5 тысяч километров, Khorramshahr - имеет четыре поколения: последнее носит также название Kheibar, дальность составляет две тысячи километров. Ранее глава политико-идеологического управления вооруженных сил Ирана Али Саиди заявил, что Иран наносил ответные удары по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал. При этом иранские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. Также телерадиокомпания IRIB утверждала, что иранские военные задействовали сверхзвуковую ракету. Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность полета Kheibar Shekan - около 1,5 тысяч километров, у ракеты Ghadr - порядка 2 тысяч километров. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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иран, ракетные удары, мнение
ИРАН, ракетные удары, мнение
21:39 15.06.2025
 
Иран может применить в следующих атаках ракеты новых поколений, пишут СМИ

Fars: Иран может использовать в следующих атаках ракеты новых поколений

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкТегеран
Тегеран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран может использовать более продвинутые ракеты для ударов по Израилю в следующих атаках, передает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
"Ракеты Fattah 2 ("Фаттах 2"), новое поколение ракет Sejjil ("Саджиль"), двухтонные ракеты Khorramshahr ("Хорремшахр") - входят в число тех более продвинутых вооружений, которые Иран может использовать для возможных будущих атак", - сообщило агентство.
Согласно открытым данным, Fattah 2- гиперзвуковые ракеты, дальность полета которых составляет 1,4 тысячи километров, Sejjil - баллистические ракеты с дальностью полета от 2 до 2,5 тысяч километров, Khorramshahr - имеет четыре поколения: последнее носит также название Kheibar, дальность составляет две тысячи километров.
Ранее глава политико-идеологического управления вооруженных сил Ирана Али Саиди заявил, что Иран наносил ответные удары по Израилю ракетами старого поколения, а новейшие ракеты еще не использовал.
При этом иранские СМИ сообщили со ссылкой на источник, что Иран при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr, Kheibar Shekan. Также телерадиокомпания IRIB утверждала, что иранские военные задействовали сверхзвуковую ракету.
Баллистическая ракета Emad может нести 750 килограммов полезной нагрузки, ее дальность полета может достигать 1,7 тысячи километров. Заявленная максимальная дальность полета Kheibar Shekan - около 1,5 тысяч километров, у ракеты Ghadr - порядка 2 тысяч километров.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Иран выпустил рекордное количество ракет по Израилю, сообщили СМИ
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