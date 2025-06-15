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Иранский чиновник дал прогноз по срокам и масштабам конфликта - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Иранский чиновник дал прогноз по срокам и масштабам конфликта
Иранский чиновник дал прогноз по срокам и масштабам конфликта - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иранский чиновник дал прогноз по срокам и масштабам конфликта
Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T22:15+0300
2025-06-15T22:15+0300
иран
конфликт
прогноз
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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи."Эта война продолжится в течение ближайших недель... Возможно, масштабы войны станут более серьезными", - сказал Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
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иран, конфликт, прогноз
ИРАН, конфликт, прогноз
22:15 15.06.2025
 
Иранский чиновник дал прогноз по срокам и масштабам конфликта

Иранский чиновник: война продлится ближайшие недели, ее масштабы могут возрасти

© РИА Новости . Антон Быстров | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Антон Быстров
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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Война с Израилем продолжится в течение ближайших нескольких недель, ее масштабы могут стать более серьезными, заявил член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Ирана Мохсен Резаи.
"Эта война продолжится в течение ближайших недель... Возможно, масштабы войны станут более серьезными", - сказал Резаи в прямом эфире иранского гостелевидения.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщил КСИР, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Руководитель Исламской Республики Иран аятолла Сейед Али Хаменеи - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
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ИРАНконфликтпрогноз
 
 
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