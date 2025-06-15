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Президенту Ирана направили утвержденный договор о партнерстве с Россией - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Президенту Ирана направили утвержденный договор о партнерстве с Россией
Президенту Ирана направили утвержденный договор о партнерстве с Россией - 15.06.2025, ПРАЙМ
Президенту Ирана направили утвержденный договор о партнерстве с Россией
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T22:20+0300
2025-06-15T22:23+0300
иран
парламент
договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
россия
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило посольство Ирана в РФ. "Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией" в форме закона", - сообщило посольство в Telegram-канале. Ранее Совет стражей конституции Ирана (специальный надзорный орган, рассматривающий законопроекты на предмет соответствия конституции и исламскому праву) окончательно утвердил договор с РФ после того, как он был ратифицирован парламентом Ирана. Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
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иран, парламент, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, россия
ИРАН, парламент, договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, РОССИЯ
22:20 15.06.2025 (обновлено: 22:23 15.06.2025)
 
Президенту Ирана направили утвержденный договор о партнерстве с Россией

Парламент Ирана направил президенту утвержденный договор о партнерстве с Россей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг посольства Исламской Республики Иран
Флаг посольства Исламской Республики Иран - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф направил президенту страны Масуду Пезешкиану утвержденный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, сообщило посольство Ирана в РФ.
"Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил "Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией" в форме закона", - сообщило посольство в Telegram-канале.
Ранее Совет стражей конституции Ирана (специальный надзорный орган, рассматривающий законопроекты на предмет соответствия конституции и исламскому праву) окончательно утвердил договор с РФ после того, как он был ратифицирован парламентом Ирана.
Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему стратегическому партнерству.
Стенд Роскосмоса на Dubai Airshow-2023 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
Россия и Иран обсудили совместное производство спутников
6 июня, 22:10
 
ИРАНпарламентдоговор о стратегическом партнерстве и сотрудничествеРОССИЯ
 
 
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