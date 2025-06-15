https://1prime.ru/20250615/iran-858509994.html

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР - 15.06.2025, ПРАЙМ

Иран подтвердил гибель главы разведки КСИР

Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T22:54+0300

2025-06-15T22:54+0300

2025-06-15T23:04+0300

иран

ксир

разведка

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удары

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ТЕГЕРАН, 15 июн – ПРАЙМ. Иран подтверждает гибель главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Мохаммадда Каземи и его заместителя Хасана Мохакека при ударах Израиля, следует из заявления пресс-службы КСИР."Армия жестокого израильского режима продолжает свои атаки и злодеяния против Ирана. В очередной раз она раскрыла свою подлую и террористическую сущность … убив и сделав мучениками троих военных КСИР – главы разведывательной организации Мохаммада Каземи, а также Хасана Мохакека и Мохсена Багери", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

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иран, ксир, разведка, гибель, удары