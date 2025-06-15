https://1prime.ru/20250615/irna-858501028.html
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня
Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T13:45+0300
2025-06-15T13:45+0300
2025-06-15T13:45+0300
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ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. "Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство. Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".
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тегеран, иран
Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня
IRNA: Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня
ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны.
"Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство.
Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".
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