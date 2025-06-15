https://1prime.ru/20250615/irna-858501028.html

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня - 15.06.2025, ПРАЙМ

Иран продлил закрытие воздушного пространства до 16 июня

Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T13:45+0300

2025-06-15T13:45+0300

2025-06-15T13:45+0300

политика

тегеран

иран

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

ТЕГЕРАН, 15 июн - ПРАЙМ. Иран продлил закрытие воздушного пространства страны до 01.30 мск понедельника, сообщило агентство IRNA со ссылкой на Организацию гражданской авиации страны. "Воздушное пространство будет закрыто до 02.00 (01.30 мск) понедельника", - написало агентство. Ранее авиавласти сообщили, что рейсы во всех аэропортах страны не будут выполняться до "последующего уведомления".

https://1prime.ru/20250615/izrail-858500069.html

тегеран

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тегеран, иран