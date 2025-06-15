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Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник
Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник - 15.06.2025, ПРАЙМ
Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник
Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T11:17+0300
2025-06-15T11:17+0300
политика
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рф
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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник. Как сообщил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня. "Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты", - сказал собеседник агентства. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
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россия, украина, турция, рф, владимир мединский, юрий ушаков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, РФ, Владимир Мединский, Юрий Ушаков, Владимир Путин
11:17 15.06.2025
 
Турция ждет конкретики от России и Украины по переговорам, заявил источник

Источник РИА Новости: Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам переговоров

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
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АНКАРА, 15 июн - ПРАЙМ. Турция ожидает конкретики от РФ и Украины по срокам очередного раунда переговоров, готова принять их, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Как сообщил накануне помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент РФ Владимир Путин заявил в разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что Россия готова продолжить переговоры с украинской стороной после 22 июня.
"Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты", - сказал собеседник агентства.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными: больные и тяжелораненые будут обменяны по принципу "всех на всех", также будут обменяны пленные в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.
Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Переговоры России и Украины в Стамбуле
Мединский призвал Киев соблюдать достигнутые в Стамбуле договоренности
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАТУРЦИЯРФВладимир МединскийЮрий УшаковВладимир Путин
 
 
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