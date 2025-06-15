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Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ
Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T23:45+0300
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже. "В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
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превосходство, иран, мнение
превосходство, ИРАН, мнение
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ
JP: Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников.
"Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты.
По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже.
"В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".
В Израиле сообщили о начале серии ударов по "десяткам целей"