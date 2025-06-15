https://1prime.ru/20250615/izrail-858510597.html

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ - 15.06.2025, ПРАЙМ

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе, пишут СМИ

Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T23:45+0300

2025-06-15T23:45+0300

2025-06-15T23:45+0300

превосходство

иран

мнение

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Израиль считает, что достиг "полного превосходства в воздухе" над Тегераном, это произошло раньше, чем ожидалось, пишет издание Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников. "Два израильских чиновника сообщили (Jerusalem - ред.) Post, что Израиль достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном раньше, чем ожидалось", - говорится в материале газеты. По словам собеседников издания, первоначально предполагалось, что превосходство в воздушном пространстве будет достигнуто лишь к середине недели или позже. "В воскресенье мы нанесли удары над Тегераном средь бела дня, показав, что полный контроль в воздухе был установлен всего за 48 часов после начала боевых действий", - приводит издание слова источника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восстающий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись несколько ядерных объектов страны, в том числе в Натанзе и Фордо, а также позиции иранских военных в различных районах страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". КСИР сообщил, исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3".

https://1prime.ru/20250615/izrail-858507895.html

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превосходство, иран, мнение