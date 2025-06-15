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СМИ: в Кишиневе прошли протесты против ЛГБТ*-парада
СМИ: в Кишиневе прошли протесты против ЛГБТ*-парада - 15.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в Кишиневе прошли протесты против ЛГБТ*-парада
Представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против проведения... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T15:38+0300
2025-06-15T15:38+0300
2025-06-15T15:38+0300
политика
молдавия
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КИШИНЁВ, 15 июн – ПРАЙМ. Представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против проведения ЛГБТ*-шествия, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты собрались на одном из перекрёстков вдоль маршрута движения участников ЛГБТ*-парада. Они заявили, что выступают против пропаганды ЛГБТ* и в поддержку традиционных семейных ценностей. "Мы выступаем за сохранение традиционной семьи", — заявили представители блока "Победа". Полиция оттеснила протестующих от маршрута шествия. Параллельно с этой акцией группа верующих и гражданские активисты хотели пройти к улице, где проходило шествие ЛГБТ*, однако полицейские перекрыли им дорогу. Сотрудники правоохранительных органов затолкали в микроавтобус мужчину с маленьким ребёнком на руках. Видеозапись инцидента была опубликована самими манифестантами в социальных сетях. Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.* Признано экстремистским и запрещено в РФ.
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молдавия, кишинев, протесты
Политика, МОЛДАВИЯ, Кишинев, протесты
СМИ: в Кишиневе прошли протесты против ЛГБТ*-парада
РИА Новости: в Кишиневе прошли протесты оппозиции и верующих против ЛГБТ*-парада
КИШИНЁВ, 15 июн – ПРАЙМ. Представители оппозиционного политблока "Победа", а также группы верующих и общественных активистов провели в столице Молдавии акции протеста против проведения ЛГБТ*-шествия, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты собрались на одном из перекрёстков вдоль маршрута движения участников ЛГБТ*-парада. Они заявили, что выступают против пропаганды ЛГБТ* и в поддержку традиционных семейных ценностей.
"Мы выступаем за сохранение традиционной семьи", — заявили представители блока "Победа".
Полиция оттеснила протестующих от маршрута шествия. Параллельно с этой акцией группа верующих и гражданские активисты хотели пройти к улице, где проходило шествие ЛГБТ*, однако полицейские перекрыли им дорогу. Сотрудники правоохранительных органов затолкали в микроавтобус мужчину с маленьким ребёнком на руках. Видеозапись инцидента была опубликована самими манифестантами в социальных сетях.
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Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ* (экстремистская организация, запрещена в РФ). Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества.
Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
* Признано экстремистским и запрещено в РФ.