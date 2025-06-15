Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250615/mfti-858503679.html
Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ
Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ - 15.06.2025, ПРАЙМ
Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ
Выпускники магистратуры МФТИ оказались наиболее востребованными инженерами, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T16:00+0300
2025-06-15T16:00+0300
технологии
мфти
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_3743a5568c46e33011730ea4bcb05e51.jpg
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Выпускники магистратуры МФТИ оказались наиболее востребованными инженерами, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в области инженерного дела, технологий и технических наук занял МФТИ. В топ-10 вошли Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, "Иннополис", МИФИ, Сколковский институт науки и технологий, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, МИЭТ, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики готовят самых востребованных у работодателей магистров в области инженерного дела, технологий и технических наук. Среди специальностей, которые входят в инженерное дело, технологии и технические науки учитываются программные инженеры, специалисты по кибербезопасности, инженеры в области ядерной физики, биотехнологий, авиастроения и строительства. Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего 81 список по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура.
https://1prime.ru/20250615/falkov-858495275.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82830/36/828303618_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c767d0f43d5f71a62786221768d64324.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мфти
Технологии, МФТИ
16:00 15.06.2025
 
Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ

Наиболее востребованными инженерами оказались выпускники магистратуры МФТИ

© РИА Новости . Яков Андреев!Работа за компьютером. Архивное фото.
!Работа за компьютером. Архивное фото. - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Выпускники магистратуры МФТИ оказались наиболее востребованными инженерами, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов.
Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в области инженерного дела, технологий и технических наук занял МФТИ. В топ-10 вошли Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, "Иннополис", МИФИ, Сколковский институт науки и технологий, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, МИЭТ, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики готовят самых востребованных у работодателей магистров в области инженерного дела, технологий и технических наук.
Среди специальностей, которые входят в инженерное дело, технологии и технические науки учитываются программные инженеры, специалисты по кибербезопасности, инженеры в области ядерной физики, биотехнологий, авиастроения и строительства.
Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего 81 список по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура.
% Валерий Фальков - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Фальков назвал сроки перехода на новую модель высшего образования
08:33
 
ТехнологииМФТИ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала