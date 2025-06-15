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Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ

Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ - 15.06.2025, ПРАЙМ

Рейтинг трудоустройства выпускников-инженеров магистратуры возглавил МФТИ

Выпускники магистратуры МФТИ оказались наиболее востребованными инженерами, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T16:00+0300

2025-06-15T16:00+0300

2025-06-15T16:00+0300

технологии

мфти

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Выпускники магистратуры МФТИ оказались наиболее востребованными инженерами, следует из данных национальных рейтингов трудоустройства выпускников колледжей и вузов. Первое место в рейтинге трудоустройства выпускников в области инженерного дела, технологий и технических наук занял МФТИ. В топ-10 вошли Финансовый университет, РЭУ имени Плеханова, "Иннополис", МИФИ, Сколковский институт науки и технологий, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана, МИЭТ, Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики готовят самых востребованных у работодателей магистров в области инженерного дела, технологий и технических наук. Среди специальностей, которые входят в инженерное дело, технологии и технические науки учитываются программные инженеры, специалисты по кибербезопасности, инженеры в области ядерной физики, биотехнологий, авиастроения и строительства. Национальные рейтинги трудоустройства выпускников опубликованы на портале "Работа России". Всего 81 список по восьми направлениям подготовки: математические и естественные науки; инженерное дело, технологии и технические науки; здравоохранение и медицинские науки; сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки; науки об обществе; образование и педагогические науки; гуманитарные науки; культура.

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технологии, мфти