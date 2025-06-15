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Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи - 15.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи - 15.06.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи
Власти РФ ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T10:05+0300
2025-06-15T10:05+0300
экономика
россия
общество
рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Власти РФ ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем медицинского работника. Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в 2025 году 15 июня. Российский премьер отметил, что Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью. "Для ее достижения ведется системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, модернизации инфраструктуры, развитию профилактики и телемедицины. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, расширению кадрового потенциала отрасли, подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина РФ.
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россия, общество , рф, михаил мишустин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин
10:05 15.06.2025
 
Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи

Мишустин: власти ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Власти РФ ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем медицинского работника.
Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в 2025 году 15 июня. Российский премьер отметил, что Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью.
"Для ее достижения ведется системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, модернизации инфраструктуры, развитию профилактики и телемедицины. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, расширению кадрового потенциала отрасли, подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина РФ.
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ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМихаил Мишустин
 
 
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