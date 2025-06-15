https://1prime.ru/20250615/mishustin-858496901.html

Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи

Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи - 15.06.2025, ПРАЙМ

Мишустин рассказал о работе по повышению доступности медпомощи

Власти РФ ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T10:05+0300

2025-06-15T10:05+0300

2025-06-15T10:05+0300

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михаил мишустин

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Власти РФ ведут системную работу по повышению доступности и качества медпомощи, модернизации инфраструктуры, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем медицинского работника. Мишустин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником, который отмечается в 2025 году 15 июня. Российский премьер отметил, что Укрепление здоровья и увеличение продолжительности жизни являются ключевой национальной целью. "Для ее достижения ведется системная работа по повышению доступности и качества медицинской помощи, модернизации инфраструктуры, развитию профилактики и телемедицины. Особое внимание уделяется внедрению современных технологий, расширению кадрового потенциала отрасли, подготовке высококвалифицированных специалистов", - говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина РФ.

https://1prime.ru/20250611/mishustin-858396239.html

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россия, общество , рф, михаил мишустин