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Число протестующих в Лос-Анджелесе составило 30 тысяч человек - 15.06.2025, ПРАЙМ
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Число протестующих в Лос-Анджелесе составило 30 тысяч человек
Число протестующих в Лос-Анджелесе составило 30 тысяч человек - 15.06.2025, ПРАЙМ
Число протестующих в Лос-Анджелесе составило 30 тысяч человек
Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс. | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T08:52+0300
2025-06-15T08:52+0300
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс. "Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс в соцсети Х. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек. Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству. Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
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общество , сша, дональд трамп
Происшествия, Общество , США, Дональд Трамп
08:52 15.06.2025
 
Число протестующих в Лос-Анджелесе составило 30 тысяч человек

Мэр Басс: в Лос-Анджелесе на митинг против политики Трампа вышли 30 тысяч человек

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастнки акции протеста в Лос-Анджелесе
Участнки акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, вышедших на митинг против политики президента США Дональда Трампа, составило 30 тысяч, сообщила мэр города Карен Басс.
"Тридцать тысяч человек вышли сегодня по всему городу, чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест - это мощно", - написала Басс в соцсети Х.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что, по его подсчетам, на митинг вышли несколько тысяч человек.
Демонстрация была частью скоординированной акции No Kings (с англ. - "Нет королям"), которая проходила по всем США в день проведения военного парада в Вашингтоне, совпавший с 79-м днем рождения Трампа. Сам президент ранее окрестил парад "незабываемым праздником", пригласив всех желающих присоединиться к торжеству.
Протесты против политики Трампа начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня, вызванных рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в центре города, где прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов. Стычки с протестующими вспыхнули на фоне сообщений о возможных сокращениях федерального финансирования штата. На следующий день Белый дом объявил о вводе в город бойцов национальной гвардии.
Полиция во время акции протеста в Лос-Анджелесе - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
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ПроисшествияОбществоСШАДональд Трамп
 
 
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