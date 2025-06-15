https://1prime.ru/20250615/ntv-858499544.html

Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15%

Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15% - 15.06.2025, ПРАЙМ

Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15%

Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T12:22+0300

2025-06-15T12:22+0300

2025-06-15T12:22+0300

экономика

турция

стамбул

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511340_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_05cd5acf66ede57d127eb8543b3d184f.jpg

АНКАРА, 15 июн – ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, в июле 2023 года ее увеличили на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. "Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданеллы – ред.) без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом и составит 5,83 доллара США", - передал телеканал. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.

https://1prime.ru/20250612/turtsiya-858433972.html

турция

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, стамбул, мировая экономика