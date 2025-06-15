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Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15%
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15% - 15.06.2025, ПРАЙМ
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15%
Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T12:22+0300
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АНКАРА, 15 июн – ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу. Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, в июле 2023 года ее увеличили на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов. "Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданеллы – ред.) без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом и составит 5,83 доллара США", - передал телеканал. Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
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турция, стамбул, мировая экономика
Экономика, ТУРЦИЯ, Стамбул, Мировая экономика
Турция с 1 июля увеличит стоимость транзита судов через проливы на 15%
NTV: стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы с 1 июля вырастет на 15%
АНКАРА, 15 июн – ПРАЙМ. Власти Турции с 1 июля увеличат стоимость прохода судов через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы на 15%, до 5,83 доллара США, сообщил телеканал NTV со ссылкой на министра транспорта и инфраструктуры Абдулкадира Уралоглу.
Стоимость транзита оставалась неизменной в течение почти 40 лет до 2022 года, в июле 2023 года ее увеличили на 8%, до 4,42 доллара за франк. Сумма рассчитывается на основе золотого франка со времени подписания в 1936 году Конвенции Монтре, которая регулирует судоходство в зоне проливов.
"Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил, что с 1 июля 2025 года стоимость золотого франка, который используется при расчете сборов, получаемых с судов, проходящих через проливы Стамбул и Чанаккале (Босфор и Дарданеллы – ред.) без захода в рамках Конвенции Монтрё о турецких проливах, будет увеличена на 15% по сравнению с прошлым (2024 - ред.) годом и составит 5,83 доллара США", - передал телеканал.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, однако устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Турция имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.
Инфляция в Турции замедлилась из-за высокой ставки ЦБ страны