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Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов

Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ

Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов

Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T22:48+0300

2025-06-15T22:48+0300

2025-06-15T22:49+0300

происшествия

air arabia

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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - сообщили в ассоциации.

https://1prime.ru/20250615/ator-858495976.html

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air arabia