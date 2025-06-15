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Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов
Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T22:48+0300
2025-06-15T22:48+0300
2025-06-15T22:49+0300
происшествия
air arabia
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МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - сообщили в ассоциации.
https://1prime.ru/20250615/ator-858495976.html
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air arabia
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов
АТОР: Air Arabia начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов 16 июня
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - сообщили в ассоциации.
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов