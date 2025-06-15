Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20250615/oae-858509887.html
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов - 15.06.2025, ПРАЙМ
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов
Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация... | 15.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-15T22:48+0300
2025-06-15T22:49+0300
происшествия
air arabia
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/82/842528246_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ccc69ac662b30e6a11b5576ab4dc3320.jpg
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - сообщили в ассоциации.
https://1prime.ru/20250615/ator-858495976.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/82/842528246_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_702be8be9a6b2641c414bfebf883a167.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
air arabia
Происшествия, Air Arabia
22:48 15.06.2025 (обновлено: 22:49 15.06.2025)
 
Стало известно, когда начнут вывозить застрявших в ОАЭ российских туристов

АТОР: Air Arabia начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов 16 июня

© Фото : Unsplash/Nick FewingsАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июн - ПРАЙМ. Авиакомпания Air Arabia 16 июня начнет вывозить "застрявших" в ОАЭ российских туристов, рейсы состоятся со стыковкой в Ташкенте, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Завтра, 16 июня, Air Arabia начнет вывозить российских туристов из ОАЭ в Россию. По имеющимся у туроператоров данным, туристов в Москву из Шарджи вывезут несколькими рейсами через Ташкент (стыковочные), а в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Это вывозные рейсы для туристов, задержавшихся в ОАЭ и-за отмены рейсов этой авиакомпании", - сообщили в ассоциации.
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2025
Из ОАЭ не могут вылететь около двух тысяч российских туристов
09:15
 
ПроисшествияAir Arabia
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала