https://1prime.ru/20250615/opros-858509141.html

Американцев опросили, какой партии они доверяют в большей степени

Американцев опросили, какой партии они доверяют в большей степени - 15.06.2025, ПРАЙМ

Американцев опросили, какой партии они доверяют в большей степени

Американцы почти равноценно не доверяют двум основным политическим партиям в США - Республиканской и Демократической - что говорит в целом о снижающейся степени | 15.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-15T21:53+0300

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политика

сша

опрос

доверие

демократическая партия сша

республиканская партия

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ВАШИНГТОН, 15 июн - ПРАЙМ. Американцы почти равноценно не доверяют двум основным политическим партиям в США - Республиканской и Демократической - что говорит в целом о снижающейся степени доверия к институтам власти в США и общественному недовольству политиками, следует из нового опроса телеканала NBC News, проведенного совместно с компанией SurveyMonkey. "Наибольшая доля говорит, что политики обеих партий иногда или всегда нечестны. Среди взрослых 48% говорят, что это описывает политиков из Республиканской партии, и немного меньше - 44% - говорят, что это описывает политиков Демократической партии", - говорится в опросе. В то же время 35% опрошенных считают, что политики из Демократической партии "равноценно честны и нечестны", а в случае республиканцев такого мнения придерживаются 32%. Только 20% считают, что правящая Республиканская партия "иногда или всегда честна", в случае оппозиционных демократов об этом заявил 21% опрошенных. Восприятие обеих партий преимущественно негативное, выявил опрос. "Среди взрослых 57% относятся к Демократической партии неблагосклонно, в то время как 43% относятся к ней благосклонно. И 56% относятся к Республиканской партии неблагосклонно, в то время как 44% относятся к ней благосклонно", - передает NBC. Опрос был проведен с 30 мая по 10 июня среди более 19 тысяч совершеннолетних жителей США, погрешность составляет 2 процентных пункта.

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сша, опрос, доверие, демократическая партия сша, республиканская партия